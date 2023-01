Nhộn nhịp chợ hoa Tết những ngày cuối năm

Thời điểm này, mọi người, mọi nhà đều gác lại công việc để bắt tay vào việc mua sắm, trang hoàng nhà cửa, với mong muốn chào đón năm mới Quý Mão 2023 đủ đầy. Những sắc hoa đào, quất, mai, lan… cùng dòng người nhộn nhịp đi mua sắm Tết làm cho không khí se lạnh phần nào ấm áp hơn. Dù đã là ngày 29 Tết nhưng các chợ hoa trên địa bàn TP. Pleiku vẫn còn khá đa dạng về chủng loại, giá cả, đáp ứng nhu cầu cho khách hàng khó tính nhất.

Anh Trần Văn Quý-chủ một quầy bán cây dâu tằm kiểng dáng bonsai ở địa điểm đường quy hoạch Đ2 thuộc khu quy hoạch suối Hội Phú (đoạn đường Nguyễn Lương Bằng) phấn khởi: “Năm nay, tôi mang đến chợ hoa xuân 150 chậu lớn nhỏ để bán cho mọi người, giá từ 200 ngàn đồng đến 22 triệu đồng/chậu tùy kiểu dáng. Đến thời điểm này, tôi đã bán được khoảng 130 chậu, thành công ngoài mong đợi. Dự kiến đến trưa 30 Tết, dù bán được hết hay không thì tôi cũng dọn về sớm để quây quần, đón Giao thừa cùng với gia đình. Mong sao các gian hàng khác cũng sớm bán hết hoa trong những ngày cuối năm”.

Còn anh Nguyễn Hải-chủ gian hàng bán quất Hội An (tại chợ hoa đường Hoàng Đạo Thúy) cho biết: Để phục vụ thị trường hoa Tết, năm nay gia đình anh nhập 60 chậu quất từ Hội An lên bày bán. Cây quất Hội An có chiều cao 1,5-2 mét, quả sum suê, giá dao động từ 3-7 triệu đồng/chậu. “Cây đẹp, đa dạng về giá cả nên đến thời điểm này tôi đã bán hơn một nửa. Hôm nay, lượng người đổ về đây mua sắm đông hơn so với những ngày trước. Theo tôi, chợ hoa Tết năm nay nhộn nhịp hơn những năm trước”-anh Hải cho hay.

Để kịp về đón Giao thừa cùng với gia đình, nhiều hộ kinh doanh hoa cũng bắt đầu giảm giá khoảng 10-30% so với những ngày trước. Tùy theo sự lớn nhỏ của cây, chậu mà mức giá sẽ khác nhau, phù hợp với túi tiền của từng gia đình. Anh Nguyễn Văn Vỹ (xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết: “Năm nào tôi cũng đưa mai lên đây để bán vào dịp Tết. Năm nay, khí hậu ở Pleiku những ngày cuối năm trở lạnh khiến cây chậm nở hoa. 100 chậu thì có được 20 chậu nở hoa đều đã được khách mua. Hiện tôi bắt đầu hạ giá để bán được thêm chậu nào hay chậu đó. Mong sao đủ trả tiền vận chuyển và kịp về đón Tết cùng với gia đình”.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, ngay trong sáng 29 Tết, anh Đặng Văn Phát (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đến chợ hoa khu vực suối Hội Phú để chọn mua hoa, cây cảnh về chơi Tết. Anh vui vẻ nói: "Cứ đến gần ngày Tết tôi thường hay đi dạo ngắm và chọn hoa về trang trí cho nhà cửa. Năm nay, tôi thấy giá cả cây, hoa ở các điểm bán cũng ở mức trung bình. Tuy nhiên, có một số loại nhỉnh hơn một chút nhưng không đáng kể. Riêng tôi chọn mua một chậu mai về để chưng Tết với mong muốn năm mới mang lại nhiều may mắn, sung túc cho gia đình".

Tại chợ hoa Tết Chư Sê, tình hình mua hoa và cây kiểng cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn vào những ngày cuối năm. Dù đã là ngày 29 Tết nhưng chợ hoa Chư Sê vẫn còn khá đa dạng về chủng loại, giá cả, từ những chậu hoa mai, hoa cúc, quất… rực rỡ sắc vàng cho đến các loại hoa lan, hoa hồng, hoa ly với đủ loại màu sắc để người dân lựa chọn.

Những chậu mai vàng rực được ông Trần Xuân Nam đem lên từ tỉnh Phú Yên khoảng 10 ngày trước được nhiều người dân quan tâm, tìm đến mua. Ông Nam cho biết: “So với năm trước, năm nay lượng người đến tham quan, mua đông hơn. Đến thời điểm này tôi đã bán được 50/80 chậu mai. Do ở xa, Tết lại cận kề nên tôi bắt đầu giảm giá từ 50 ngàn đồng-150 ngàn đồng/chậu tùy loại. Hy vọng tôi sẽ bán hết số mai còn lại để kịp về đón Tết cùng gia đình”.

Bên cạnh sự sôi động ở các khu vực bày bán hoa mai thì hoa cúc, cúc mâm xôi, hoa ly, cây quất cũng được người dân ưa chuộng và tìm đến chọn mua với nhiều kích cỡ, mức giá hợp lý. Anh Trần Thanh Hoàng (làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê) chia sẻ: “Dù năm qua công việc không mấy suôn sẻ nhưng mình vẫn dành một khoản tiền để mua chậu hoa cúc về trang trí để cái Tết thêm phần phấn khởi, ấm cúng, mong năm mới gia đình gặp nhiều may mắn hơn”.

Không khí tấp nập, khách hàng ra vào nhiều hơn trong những ngày cuối năm Nhâm Dần, những nụ cười thường trực dường như là dấu hiệu tích cực cho sự hồi phục, một khởi đầu nhiều hứa hẹn cho một năm mới.

QUANG TẤN-NGỌC SANG