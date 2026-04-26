Lữ đoàn Pháo binh 368: Xứng danh “Đơn vị huấn luyện giỏi”

(GLO)- Những năm qua, Lữ đoàn Pháo binh 368 luôn nỗ lực vượt khó, tổ chức huấn luyện toàn diện, đồng bộ, chuyên sâu, góp phần xây dựng lực lượng pháo binh Quân khu 5 theo hướng “tinh, gọn, mạnh”.

Giữa cái nắng tháng Tư gay gắt của vùng đất An Khê (Gia Lai), khí thế thi đua lập công của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sự kiện Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vẫn lan tỏa mạnh mẽ trên thao trường. Bên những khẩu pháo vươn nòng kiêu hãnh, từng khẩu lệnh, từng động tác của cán bộ, chiến sĩ diễn ra dứt khoát, nhịp nhàng, thể hiện tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, hăng say rèn luyện.

Đại tá Phạm Văn Huấn, Lữ đoàn trưởng, cho biết: Năm qua, đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trong bối cảnh nhiều yếu tố tác động đan xen. Thời tiết địa bàn đóng quân diễn biến phức tạp; yêu cầu huấn luyện gắn với tác chiến trong điều kiện mới đòi hỏi tính thực chất, chiều sâu và khả năng hiệp đồng cao. Từ thực tiễn đó, Lữ đoàn xác định không chỉ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, mà còn phải nâng cao chất lượng, chuyển hóa “lượng” thành “chất”, biến thao trường thành môi trường rèn luyện bản lĩnh, ý chí và năng lực thực hành chiến đấu cho bộ đội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Lữ đoàn bám sát mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Quân khu, phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, tổ chức huấn luyện bài bản, khoa học, đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Hệ thống văn kiện huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao được xây dựng đồng bộ, chất lượng; công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được triển khai nghiêm túc, đúng nội dung, thời gian. Đây là nền tảng quan trọng để thống nhất nhận thức, nâng cao trình độ chỉ huy và tổ chức huấn luyện ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị được triển khai toàn diện, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động. Cán bộ, chiến sĩ giữ vững lập trường tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Điểm nổi bật là chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên rõ rệt. Cán bộ chủ trì phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức huấn luyện; đội ngũ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng có năng lực điều hành, trực tiếp kèm cặp bộ đội trên thao trường. Qua kiểm tra, 90% cán bộ huấn luyện đạt khá, giỏi. Bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị; nắm chắc kỹ thuật chuyên ngành, làm chủ khí tài trong mọi điều kiện. Các nội dung huấn luyện thể lực, điều lệnh, hậu cần, kỹ thuật đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Những nỗ lực đó đã kết tinh thành thành tích nổi bật: 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trên 90% khá, giỏi (hơn 50% giỏi); có 1 sáng kiến đạt giải cấp Quân khu; tham gia Hội thi phòng Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2025 đạt giải nhất.

Theo Đại tá Phạm Văn Huấn, trong thời gian tới, Lữ đoàn không chỉ giữ vững thành tích mà còn phải tạo đột phá, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng hiện đại, sát với thực tế chiến đấu, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Trọng tâm là giữ vững sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất; phát huy vai trò cán bộ - những người trực tiếp “truyền lửa” trên thao trường; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh, ý chí chiến đấu; bảo đảm an toàn tuyệt đối và kỷ luật nghiêm.

Đồng thời, đơn vị chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến trong huấn luyện; bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật; tăng cường phối hợp với địa phương, xây dựng mối quan hệ quân - dân gắn bó, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ lâu dài.

Với nền tảng đã được xây dựng, Lữ đoàn Pháo binh 368 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị, nâng tầm khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng danh “Đơn vị huấn luyện giỏi”.