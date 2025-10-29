Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Lữ đoàn 368 hoàn thành diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cho tiểu đoàn pháo binh

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Từ ngày 24 đến 28-10, Lữ đoàn 368 (Quân khu 5) tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cho Tiểu đoàn 10 và Tiểu đoàn 11.

Hoạt động diễn tập được tiến hành theo đúng kế hoạch, nội dung chặt chẽ, sát với thực tế chiến đấu, bao gồm các giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành quân, trú quân, thực hành chiến đấu và xử trí các tình huống chiến thuật.

dai-ta-pham-van-huan.jpg
Đại tá Phạm Văn Huấn-Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 368 phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập. Ảnh: ĐVCC

Qua diễn tập, cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức tổng hợp về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu; đồng thời hoàn thiện kỹ năng sử dụng vũ khí, trang bị, khí tài, phương tiện, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện hiện nay.

Suốt quá trình diễn tập, mặc dù điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp, cường độ hoạt động cao, song cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao ý chí quyết tâm, giữ vững kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các phân đội đã hiệp đồng chặt chẽ, xử trí linh hoạt các tình huống đúng ý định, hoàn thành tốt mọi nội dung, yêu cầu đề ra.

kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-co-dong.jpg
Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ động lần cuối. Ảnh: ĐVCC

Đại tá Phạm Văn Huấn-Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 368-cho biết: Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ chỉ huy và phân đội trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đây cũng là dịp để đánh giá năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành và trình độ hiệp đồng chiến đấu của đơn vị.

khan-phuc-kho-khan.jpg
Khắc phục khó khăn, triển khai chiếm lĩnh trận địa. Ảnh: ĐVCC

Qua đó, đơn vị rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn, khắc phục những tồn tại, làm cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng đơn vị "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

