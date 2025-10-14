Gia Lai: Cấm và hạn chế hoạt động hàng hải phục vụ diễn tập quân sự vào sáng 15-10

(GLO)- Ngày 13-10, UBND tỉnh có Công văn số 4864/UBND-NNMT về khu vực cấm và hạn chế hoạt động hàng hải phục vụ diễn tập quân sự của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Gia Lai.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường ven biển khẩn trương tổ chức thực hiện Thông báo số 848/TBHH-CVHHQNh ngày 10-10-2025 của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn về khu vực cấm và hạn chế hoạt động hàng hải phục vụ diễn tập quân sự.

Hải quân Việt Nam diễn tập trên biển. Ảnh: Cục Kỹ thuật Hải quân

Theo Thông báo số 848, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn yêu cầu từ 6 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 15-10, các phương tiện thủy không được đi vào trong khu vực cấm biển phục vụ diễn tập quân sự; đồng thời, hạn chế đi vào trong khu vực hạn chế hoạt động hàng hải phục vụ diễn tập quân sự để đảm bảo an toàn.

Các xã, phường ven biển của tỉnh Gia Lai có tàu cá hoạt động khai thác gồm: Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương, Đề Gi, Cát Tiến, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Nhơn Châu.