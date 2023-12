Tin liên quan Bệnh viện Đa khoa Gia Lai họp xử lý thông tin mạng xã hội đăng tải

Bài viết “Bệnh viện Đa khoa Gia Lai họp xử lý thông tin mạng xã hội đăng tải” phản ảnh trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip được cho là ghi hình tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Theo nội dung trong clip là xe từ ngoài vào đón bệnh nhân mới sinh mổ về nhưng khi ra đến cổng chính bệnh viện thì bị một thanh niên ngăn trở, chất vấn tại sao cho xe chạy vào trong bệnh viện. Sau khi người trên xe giải thích là đón người nhà mới mổ thì bị người thanh niên kia chửi bới và đe dọa…Hình ảnh người thanh niên trong clip được xác định là nhân viên của Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai.

Sau khi báo đăng bài viết, ngày 28-12, Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai đã có phản hồi tới báo chí. Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai nhấn mạnh: Thời gian vừa qua có 1 đoạn video lan truyền trên mạng xã hội với nội dung “Nam thanh niên chặn trước đầu xe dùng lời nói đe dọa, tự ý không cho xe vào bệnh viện đón người nhà...". Để có thông tin đa chiều về việc này, ngay sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp giữa 2 đơn vị và có sự tham gia của đại diện phòng PA03 và PC06 Công an tỉnh. Bước đầu, Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai xác định hình ảnh trong video là nhân viên lái xe của Công ty. Ngay sau buổi họp kết thúc, Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với lái xe có lời lẽ không đúng.

Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai đã mời lái xe Đ.V.B về làm việc và Đ.V.B thừa nhận đây là hành động sai do bộc phát trong lúc nóng giận, làm xấu hình ảnh của người lái xe Mai Linh trong mắt khách hàng và sai quy định nguyên tắc ứng xử của Công ty. Đ.V.B cũng đã nhận ra lỗi sai và cam kết với Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai tuân thủ các quy định về nguyên tắc ứng xử với khách hàng cũng như các quy định của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khi làm việc.

Theo Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai, ngày 1-11-2023, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai về việc đưa đón bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi có nhu cầu sử dụng xe Taxi. Nguyên nhân sự việc trên xuất phát từ việc xe dù/xe dịch vụ ra vào đón khách thường xuyên gây mất trật tự trong khuôn viên.

Hàng ngày, lái xe Mai Linh Gia Lai đã phục vụ hàng ngàn chuyến đưa đón bệnh nhân an toàn, tuy nhiên ngày 21-12-2023, lái xe Đ.V.B đã gây ra hình ảnh không đẹp, đây là việc vi phạm thuộc về lỗi cá nhân. Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai cam kết không bao che nhân viên và lái xe. Sự việc đã được cơ quan công an vào cuộc điều tra, Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai đang chờ kết quả xử lý từ cơ quan công an và Công ty cam kết chấp hành nghiêm theo kết quả mà cơ quan công an kết luận. Mai Linh Gia Lai cũng đã tổ chức họp, đào tạo quán triệt anh em lái xe tuân thủ các quy tắc ứng xử trong khi kinh doanh.

Trong thời gian qua, có nhiều xe dù lợi dụng việc "đưa đón người nhà" để thường xuyên ra vào đón khách gây mất trật tự tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh (việc này có camera có thể xác nhận lượt ra/vào của các xe này trong ngày và trong tuần). Vì vậy, Công ty cũng đề nghị cơ quan chức năng và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có những biện pháp ngăn ngừa tình trạng xe dù, bến cóc gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của đơn vị tại khu vực Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.