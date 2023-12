Bệnh viện Đa khoa Gia Lai họp xử lý thông tin mạng xã hội đăng tải

(GLO)- Trưa 26-12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip được cho là ghi hình tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Clip đăng tải đã có hàng ngàn lượt like, chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội.

Theo nội dung trong clip là xe từ ngoài vào đón bệnh nhân mới sinh mổ về nhưng khi ra đến cổng chính bệnh viện thì bị một thanh niên ngăn trở, chất vấn tại sao cho xe chạy vào trong bệnh viện. Sau khi người trên xe giải thích là đón người nhà mới mổ thì bị người thanh niên kia chửi bới và đe dọa…

Được biết trước đó, tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài. Sau khi clip đăng tải, nhiều người dân hết sức bức xúc: Không biết từ bao giờ, xe ngoài, xe nhà vào đón bệnh nhân không được phép vào trong bệnh viện. Bệnh nhân thích đi xe ngoài, xe nhà thì phải ra ngoài cổng, có vừa phẫu thuật xong cũng phải cắn răng mà đi ra cổng nếu thích đi xe ngoài, xe nhà. Trường hợp xe lỡ chạy vào đón thì thế nào cũng bị cản trở, nhẹ thì bị chửi, nặng thì bị đánh. Vì vậy, khi clip đăng tải lên, nhiều người đã bình luận chia sẻ lại.

Facebook tên Phạm Công Quý cho biết: Năm ngoái ba mình ung thư, bệnh viện trả về để lo hậu sự nhưng gia đình phải cõng ra ngoài cổng mới được lên xe nhà chứ xe không vào được bên trong bệnh viện.

Tương tự, Facebook tên Thuydiem Pham bức xúc: Xe nhà không thể vô đón người nhà xuất viện, vô thì bị nhận sự đe dọa. Mới sinh mổ xuất viện mẹ đi không nỗi, em bé mới được mấy ngày tuổi cũng phải đi ra ngoài cổng để lên xe về. Vấn đề này hết sức bức xúc mong cơ quan chức năng giải quyết…

Sau khi nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xác nhận với phóng viên Báo Gia Lai clip trên chính xác quay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy nhiên, người thanh niên cản trở xe không phải là nhân viên của bệnh viện. Sau khi clip đăng tải, chiều 26-12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có buổi làm việc với các bên liên quan gồm: Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, các phòng ban liên quan, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai và đại diện Phòng PC06-Công an tỉnh Gia Lai để xử lý, chấn chỉnh.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngày 1-11-2023, đơn vị và Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai có ký Hợp đồng nguyên tắc về việc khai thác mặt bằng hoạt động bãi đỗ xe taxi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Xác minh bước đầu của Công an tỉnh Gia Lai, người có hành vi cản trở xe trong clip phản ảnh tên Đ.V.B (SN 1997, thường trú Vụ Bản, Nam Định) là tài xế của hãng Taxi Mai Linh. Công an tỉnh cũng đề nghị Bệnh viện cho trích xuất camera an ninh để nắm bắt thêm thông tin vụ việc.

Sau khi nắm thông tin sơ bộ, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai cam kết không bao che cho nhân viên và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây là vụ việc cạnh tranh giữa các hãng taxi với nhau. Xe phản ảnh trong clip là xe dịch vụ không phải xe nhà.

Về vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có sự phối hợp tốt với cơ quan chức năng địa bàn. Ông Nguyễn Mạnh Cường-Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Việc làm của nhân viên Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai trong phản ảnh là sai so với Hợp đồng nguyên tắc đã ký kết. Đề nghị Phòng Hành chính quản trị (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tăng cường công tác an ninh, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai giảm thiểu hiện trạng xe dù tại Bệnh viện.

Tại cuộc họp đã xác định vụ việc xảy ra không phải do nhân viên Bệnh viện làm. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đề nghị Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai xác minh lại cụ thể thông tin vụ việc. Phòng Hành chính quản trị triển khai nắm bắt thông tin tổng thể vụ việc, báo cáo lại Ban Giám đốc để có hướng xử lý triệt để.