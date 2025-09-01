Danh mục
Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Lễ hội tinh hoa Đại ngàn-Biển xanh hội tụ sẽ bế mạc vào 19 giờ ngày 1-9

(GLO)- Ngày 1-9, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 363/TB-VPUBND về việc thay đổi thời gian tổ chức bế mạc Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ năm 2025.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 29-7-2025 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ năm 2025, thời gian tổ chức lễ bế mạc là vào lúc 20 giờ ngày 1-9 (đón tiếp đại biểu lúc 19 giờ 30 phút).

image.jpg
Lễ hội Tinh Hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ 2025 sẽ bế mạc vào 19 giờ ngày 1-9 thay vì 20 giờ như kế hoạch
﻿trước đó. Ảnh: Dũng Nhân

Tuy nhiên, vì lý do điều kiện thời tiết, lễ bế mạc sẽ diễn ra sớm hơn, vào lúc 19 giờ ngày 1-9 (đón tiếp đại biểu lúc 18 giờ 30 phút).

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo để đại biểu, du khách và nhân dân biết để tham gia lễ bế mạc.

Đồng thời, bố trí xe đưa đón đại biểu, chuẩn bị công tác phục vụ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng-chống cháy nổ, đảm an toàn vật liệu nổ… để lễ bế mạc diễn ra thành công.

null