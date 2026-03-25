Lãnh đạo xã Nhơn Châu đối thoại với đoàn viên thanh niên

(GLO)- Chiều 25-3, lãnh đạo xã Nhơn Châu đã có buổi đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên của xã. Cùng tham gia buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của xã.

Buổi đối thoại diễn ra với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở. Các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên thanh niên tập trung vào các chủ đề như: chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo cho thanh niên xuất ngũ; cơ chế tiếp cận các nguồn vốn vay cho thanh niên; dạy nghề và tư vấn hướng nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên; trang bị kiến thức về lịch sử, văn hóa, kỹ năng làm du lịch cho thanh niên; chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh, quảng bá hải sản trong giai đoạn hiện nay; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, dịch vụ; bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản của địa phương…

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo xã và các ngành, đoàn thể đã trả lời, làm rõ những nội dung đoàn viên thanh niên kiến nghị, đề xuất.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND xã Dương Hiệp Hưng nhấn mạnh: Đoàn viên thanh niên là lực lượng tiên phong, nòng cốt, phải đi đầu trong việc chuyển đổi số, tham gia cùng các cấp, ngành bảo vệ môi trường để làm nền tảng cho phát triển du lịch bền vững của địa phương. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ lớn và đầy trách nhiệm của tổ chức Đoàn và thanh niên để Nhơn Châu đạt được mục tiêu phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ - du lịch, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Phát biểu kết thúc buổi đối thoại, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, mang tính xây dựng mà đoàn viên thanh niên đã nêu.

Bí thư Đảng ủy xã đề nghị các ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ thanh niên, đảm bảo rằng mọi điều kiện thuận lợi nhất sẽ được tạo ra để thanh niên phát huy tối đa tiềm năng. Bên cạnh đó, phối hợp, tạo điều kiện về nguồn lực để hỗ trợ tổ chức Đoàn thanh niên thực hiện các nhiệm vụ, vận động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; tiếp tục xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức và thật sự tâm huyết cống hiến vì sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Nhơn Châu là xã đảo có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh và tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch biển. Bí thư Đảng ủy xã bày tỏ mong muốn: Sau buổi đối thoại, mỗi thanh niên sẽ có thêm động lực, niềm tin và ý chí để tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động. Đồng chí tin tưởng rằng, với nhiệt huyết, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, thanh niên xã Nhơn Châu sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của quê hương.