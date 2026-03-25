Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Lãnh đạo xã Nhơn Châu đối thoại với đoàn viên thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÀNH LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 25-3, lãnh đạo xã Nhơn Châu đã có buổi đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên của xã. Cùng tham gia buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể của xã.

Buổi đối thoại diễn ra với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở. Các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên thanh niên tập trung vào các chủ đề như: chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo cho thanh niên xuất ngũ; cơ chế tiếp cận các nguồn vốn vay cho thanh niên; dạy nghề và tư vấn hướng nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên; trang bị kiến thức về lịch sử, văn hóa, kỹ năng làm du lịch cho thanh niên; chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh, quảng bá hải sản trong giai đoạn hiện nay; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, dịch vụ; bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản của địa phương…

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo xã và các ngành, đoàn thể đã trả lời, làm rõ những nội dung đoàn viên thanh niên kiến nghị, đề xuất.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND xã Dương Hiệp Hưng nhấn mạnh: Đoàn viên thanh niên là lực lượng tiên phong, nòng cốt, phải đi đầu trong việc chuyển đổi số, tham gia cùng các cấp, ngành bảo vệ môi trường để làm nền tảng cho phát triển du lịch bền vững của địa phương. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ lớn và đầy trách nhiệm của tổ chức Đoàn và thanh niên để Nhơn Châu đạt được mục tiêu phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ - du lịch, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Phát biểu kết thúc buổi đối thoại, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, mang tính xây dựng mà đoàn viên thanh niên đã nêu.

Bí thư Đảng ủy xã đề nghị các ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ thanh niên, đảm bảo rằng mọi điều kiện thuận lợi nhất sẽ được tạo ra để thanh niên phát huy tối đa tiềm năng. Bên cạnh đó, phối hợp, tạo điều kiện về nguồn lực để hỗ trợ tổ chức Đoàn thanh niên thực hiện các nhiệm vụ, vận động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; tiếp tục xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức và thật sự tâm huyết cống hiến vì sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Nhơn Châu là xã đảo có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh và tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch biển. Bí thư Đảng ủy xã bày tỏ mong muốn: Sau buổi đối thoại, mỗi thanh niên sẽ có thêm động lực, niềm tin và ý chí để tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động. Đồng chí tin tưởng rằng, với nhiệt huyết, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, thanh niên xã Nhơn Châu sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của quê hương.

Đánh giá bài viết

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

Xã hội

(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ với sự tham gia của hàng trăm hội viên tại phường Bình Định.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Đời sống

(GLO)- Sáng 20-3, tại phường Bình Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Xã Ia Hiao khẩn trương triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

Xã Ia Hiao đẩy mạnh triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Ia Hiao, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các hạng mục, hướng đến mục tiêu sớm ổn định nơi ở cho người dân.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

Đời sống

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Đời sống

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

Đời sống

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa

Xã hội

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Những đóa hoa kiên cường

Những đóa hoa kiên cường

Đời sống

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của những người phụ nữ chống chọi với bệnh tật bằng nghị lực sống bền bỉ, âm thầm mà phi thường. Họ được ví như những đóa hoa kiên cường trong nghịch cảnh. 

