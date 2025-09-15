Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 19 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chủ trì kỳ họp có các ông, bà: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Xem xét nhiều nội dung quan trọng

Nhằm khẩn trương giải quyết các yêu cầu cấp bách về hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo sự thống nhất trong thực hiện quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh, tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với 1 báo cáo và 19 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình trên các lĩnh vực: Tài chính-ngân sách, đất đai, chế độ chính sách...

Để đảm bảo hoạt động sản xuất, chăn nuôi của người dân sau sáp nhập, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị nhiều chính sách hỗ trợ nông dân trên địa bàn.

Điển hình như: Quy định về mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; quy định về cơ chế hỗ trợ vaccine tiêm phòng, phòng-chống dịch bệnh động vật trên địa bàn 58 xã, phường; quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn 58 xã, phường; quy định một số nội dung về nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh…

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Trong đó, nhằm duy trì kiểm soát dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững và thực hiện Chiến lược chăn nuôi đến năm 2030, tầm nhìn 2045, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND của Bình Định (cũ).

Ông Cao Thanh Thương-Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho biết: Việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND nhằm tiếp tục áp dụng nội dung, mức hỗ trợ vaccine tiêm phòng; phòng-chống dịch bệnh động vật; sửa đổi cơ chế tài chính quy định tại Nghị quyết nêu trên, đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Nghị quyết này quy định cơ chế hỗ trợ vaccine tiêm phòng, hao hụt vaccine trong tiêm phòng và rủi ro xảy ra do tiêm phòng; hỗ trợ kinh phí điều tra dịch tễ, giám sát lưu hành mầm bệnh, giám sát tiêm phòng trên địa bàn tỉnh Bình Định trước đây (nay là các xã, phường thuộc khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai). Đối tượng hỗ trợ là người chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ.

Tổng nhu cầu kinh phí đợt 2-2025 (6 tháng cuối năm 2025) gần 10,2 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí mua vaccine tiêm phòng do ngân sách tỉnh đảm bảo 100%. Ngoài ra, ngân sách tỉnh cũng đảm bảo kinh phí hỗ trợ đối với gia súc, gia cầm xảy ra rủi ro do tiêm phòng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương thay mặt UBND tỉnh trình bày các dự thảo nghị quyết thuộc ngành quản lý. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với đó, để thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không bị gián đoạn quyền lợi trong giai đoạn chuyển tiếp, UBND tỉnh cũng có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết về quyết định việc áp dụng các nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Định (cũ) ban hành về quy định một số chính sách đối với đồng bào DTTS đến hết ngày 31-12-2025.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Minh Trưởng thông tin: Trước sáp nhập, chính sách này được thực hiện theo cơ chế kinh phí tỉnh hỗ trợ 50%, ngân sách huyện 50%. Tuy nhiên, hiện nay không còn cấp huyện nên không có cơ sở để tiếp tục triển khai chính sách, dẫn đến ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của đồng bào DTTS trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi Nghị quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 10-12-2022 của HĐND tỉnh Bình Định (cũ). Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% giá giống lúa lai (không quá 2 vụ/năm) cho đồng bào DTTS tại các huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát…

Giám đốc Sở Tư pháp Võ Anh Tuấn nêu lên sự cần thiết ban hành Nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực chứng thực trên địa bàn. Ảnh: Đức Thụy

Nói về sự cần thiết ban hành Nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực chứng thực trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Anh Tuấn cho biết: Đến ngày 13-9, số hồ sơ tồn đọng, chậm trễ trong lĩnh vực chứng thực là gần 2.000 hồ sơ, có nguy cơ tạo ra điểm nghẽn. Vì vậy, việc sớm cho phép Chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho công chức cấp xã chứng thực là rất cần thiết, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện.

“Tuy nhiên, để nghị quyết này khi thông qua sớm đi vào thực tiễn thì Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, lựa chọn công chức thuộc UBND cấp xã có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm nhằm ủy quyền thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật về chứng thực và các quy định khác”-Giám đốc Sở Tư pháp nêu quan điểm.

Sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống

Trên cơ sở nội dung các tờ trình do UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua 19 nghị quyết quan trọng với sự thống nhất rất cao.

Đại biểu Nguyễn Đình Phương tham gia thảo luận, góp ý vào các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Ảnh: Đức Thụy

Các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo, điều hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 19 nghị quyết quan trọng. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với thời cơ, vận hội đan xen, yêu cầu đặt ra cho tỉnh là phải hành động khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa để sớm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đề ra; đồng thời, ứng phó linh hoạt với những biến động, tác động từ bên ngoài.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giải trình, làm rõ những nội dung ý kiến của đại biểu đối với các dự thảo nghị quyết.

﻿Ảnh: Đức Thụy

Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh; bảo đảm mọi cơ chế, chính sách ban hành sớm đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc, tổ chức vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chủ động, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Khẩn trương rà soát, bổ sung các quy định, quy chế, chế độ-chính sách, điều kiện làm việc để bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu quả.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đủ nhân lực, biên chế; đảm bảo nguồn lực tài chính, điều kiện, phương tiện… cho các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với chính quyền địa phương cấp xã để kịp thời thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững, hiện đại, tận dụng hiệu quả các nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

Đẩy mạnh triển khai các chủ trương lớn của Trung ương phù hợp với thực tiễn của địa phương, đặc biệt là các giải pháp đột phá, gắn với việc thực hiện “bộ tứ trụ cột” nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy

Ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, triển khai hiệu quả các dự án hạ tầng trọng điểm có tính lan tỏa; thực hiện phân cấp, phân quyền một cách hợp lý. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, khớp nối các quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, phù hợp địa giới hành chính mới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành thực hiện rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Định và Gia Lai (trước sắp xếp) đang còn hiệu lực thi hành, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc áp dụng giữ nguyên hoặc ban hành mới, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và tình hình thực tế của địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngoài ra, đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, người yếu thế và các đối tượng bị ảnh hưởng do biến động kinh tế-xã hội.

Tập trung nguồn lực giải quyết các vấn đề xã hội bức thiết như: việc làm, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, giáo dục, công tác phòng-chống thiên tai; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

“Đề nghị các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh chủ động báo cáo cử tri ở địa phương về kết quả kỳ họp; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân; động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”-Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu.

Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của HĐND tỉnh khóa XII và chuẩn bị cho hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, phối hợp chặt chẽ để triển khai tích cực việc chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.