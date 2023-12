Kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích ở Bình Định

Trong năm 2022, các bị can là cán bộ và nhân viên đăng kiểm Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D nhận hối lộ trên 1,8 tỷ đồng, riêng giám đốc trung tâm này nhận hối lộ khoảng 500 triệu đồng.

Công an phát hiện thư tuyệt mệnh và nhiều vết thương trên người Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá ở Cà Mau khi khám nghiệm hiện trường.

Qua rà soát, UBND tỉnh Bình Định đã phát hiện có 2 văn bản, phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với cương vị đại biểu Quốc hội và Phó trưởng Ban Dân nguyện-Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

(GLO)- Đến năm 2030, Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long; có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; có các vùng động lực về kinh tế, công nghiệp, đô thị hiện đại; các giá trị văn hóa, lịch sử được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc.