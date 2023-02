Khởi tố nguyên trưởng thôn tự ý bán đất công ở Bắc Giang

Mặc dù đã được Bộ Công an cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn nhẹ dạ, cả tin vào những lời chào mời “việc nhẹ, thu nhập cao” trên mạng xã hội.

(GLO)- Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã điều tra làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng gây ra các vụ cướp, trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

(GLO)- Sau khi tòa tuyên án, nhiều bị cáo lợi dụng việc được cơ quan chức năng cho tại ngoại trước đó đã bỏ trốn khỏi địa phương, tìm đủ mọi cách ẩn mình, thậm chí thay tên đổi họ nhằm tạo vỏ bọc mới. Để bắt giữ những đối tượng này, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10) Công an tỉnh Gia Lai phải ngược xuôi ra Bắc vào Nam, lần theo từng dấu vết tội phạm. Trên những dặm dài tầm nã ấy, không chỉ có sự hy sinh thầm lặng và tinh thần dũng cảm mà còn có cả những câu chuyện thấm đẫm tình người.

(GLO)- Ngày 4-2, Lực lượng Cảnh sát 113-Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn một vụ "hỗn chiến" giữa 2 nhóm thanh niên và thu giữ nhiều hung khí để tiếp tục điều tra làm rõ.

(GLO)- Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của ông N.A.D-Giám đốc Điện lực Ayun Pa về việc Điện lực Ayun Pa bị kẻ trộm cắt khóa kho, lấy mất tài sản gồm 1 kìm cộng lực và một số cuộn dây cáp điện (tổng trị giá khoảng 32 triệu đồng).

(GLO)- Ngày 3-2, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Sơn (SN 1989, trú tại thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại các chùa.

(GLO)- Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 128/CV-HĐĐG đề nghị Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế cử thành viên tham gia Hội đồng định giá đối với 8 thiết bị y tế được mua sắm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo yêu cầu tại Văn bản số 51/YC-CSKT của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

(GLO)- Tối 2-2, Công an quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ đối tượng Võ Văn Hùng (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú: Khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Hùng bị bắt quả tang khi đang có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt số tiền lớn từ chị N.T.S. (sinh năm 1978 là Việt Kiều Mỹ).

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tiến hành khám xét 32 trung tâm, khởi tố 248 bị can tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước.