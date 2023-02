Bán hồ sơ tài liệu cơ quan, nữ văn thư nguy cơ vướng lao lý

(GLO)- Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Xuân Định (SN 1995, trú thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại chùa Bửu Minh (thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh).

Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại CDC Hà Giang.

(GLO)- Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của ông N.A.D-Giám đốc Điện lực Ayun Pa về việc Điện lực Ayun Pa bị kẻ trộm cắt khóa kho, lấy mất tài sản gồm 1 kìm cộng lực và một số cuộn dây cáp điện (tổng trị giá khoảng 32 triệu đồng).

(GLO)- Ngày 3-2, Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Sơn (SN 1989, trú tại thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại các chùa.

(GLO)- Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 128/CV-HĐĐG đề nghị Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế cử thành viên tham gia Hội đồng định giá đối với 8 thiết bị y tế được mua sắm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo yêu cầu tại Văn bản số 51/YC-CSKT của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

(GLO)- Tối 2-2, Công an quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ đối tượng Võ Văn Hùng (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú: Khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Hùng bị bắt quả tang khi đang có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt số tiền lớn từ chị N.T.S. (sinh năm 1978 là Việt Kiều Mỹ).

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tiến hành khám xét 32 trung tâm, khởi tố 248 bị can tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước.