Khởi động thị trường cây cảnh phục vụ Tết nguyên đán

Ông Đỗ Khắc Thủy-Chủ cơ sở cây cảnh Xuân Thuỷ (114 Trường Chinh, TP. Pleiku)-cho biết, thị trường cây cảnh đa phần bán chạy vào thời điểm từ tháng 10 âm lịch đến 30 Tết. Do đó, năm nào cũng vậy, từ giữa năm, cơ sở đã nhập dần các loại cây cảnh để về chăm sóc nhằm tạo ra sản phẩm đẹp cho thị trường cuối năm. Riêng năm nay, cơ sở có hơn 1 vạn cây với trên 100 loại cây cảnh. Từ đầu tháng 10 âm lịch đến nay, mỗi ngày, cơ sở đón 10-15 lượt khách, tăng 5-9 lượt/ngày so với các tháng trước đó. Đa số khách hàng mua các loại kiểng lá để trang trí tại các công trình và cửa hàng kinh doanh. Các loại cây cảnh bán nhiều đa phần có ý nghĩa về mặt phong thủy như: hạnh phúc, kim tiền, phát tài núi, cỏ Nhật… “Các năm trước, cứ đến đầu tháng 12 âm lịch, lượng khách tăng đột biến với khoảng gần 100 lượt/ngày. Do đó, cuối tháng 11 âm lịch này, tôi sẽ nhập thêm cây cảnh về bán để đáp ứng nhu cầu thị trường Tết nguyên đán”-ông Thủy nêu dự định.

Bắt đầu từ tháng 10 âm lịch, lượng khách đến cơ sở cây cảnh Xuân Thủy mua cây cảnh trang trí nhà cho dịp Tết nguyên đán tăng hơn nhiều so với các tháng trước đó. Ảnh: Nhật Hào

Tương tự, từ đầu tháng 11 âm lịch, lượng khách đến mua sắm cây cảnh tại vườn hoa cây cảnh Ngọc Liệu (217 Cách Mạng Tháng Tám) cũng bắt đầu tăng. Chị Đỗ Thị Hằng-Chủ cơ sở-cho biết: Hiện tại, cơ sở có hơn 100 loại cây cảnh, ngoài các loại cây cảnh nội địa còn có một số loại cây cảnh nhập từ Thái Lan, Đài Loan. Ngoài phong phú về chủng loại như trên, giá các loại cây cảnh cũng khác nhau, 50-60 ngàn đồng đến vài chục triệu đồng/chậu. “Năm nào cũng vậy, cứ đầu tháng 11 âm lịch là lượng khách đến mua sắm cây cảnh tại cơ sở tăng nhiều so với các tháng trước đó. Năm nay cũng vậy, lượng khách đến tham quan và mua tăng lên 30-40 lượt/ngày. Hy vọng đến đầu tháng 12 âm lịch, lượng khách sẽ tiếp tục tăng lên”-chị Hằng chia sẻ.

Lượng khách đến tham quan và mua cây cảnh tại vườn hoa cây cảnh Ngọc Liệu cũng tăng lên. Ảnh: Nhật Hào

Tại thị xã An Khê, những ngày này, lượt khách đến tham quan và đặt mua cây cảnh tại các nhà vườn, cơ sở kinh doanh cây cảnh trên địa bàn cũng bắt đầu tăng. Ông Lý Văn Mười-Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thị xã An Khê chia sẻ: Toàn Hội có 70 hội viên có vườn cây cảnh với nhiều chủng loại khác nhau, đặc biệt là có nhiều loại mang ý nghĩa phong thủy được người dân chọn mua để trang trí cho công trình hoặc nhà cửa trong các dịp Tết như: sung, lộc vừng, bông giấy, sanh, mai chiếu thủy, phi lao, bồ đề, khế... Tùy vào kiểu dáng, kích thước, độ tuổi mà mỗi cây có giá bán từ vài triệu đồng đến cả trăm triệu đồng. Hiện các hội viên đang tập trung chăm sóc, cắt cành tạo dáng thế cho cây cảnh nhằm kịp thời cung ứng thị trường dịp Tết Nguyên đán với hơn 1.200 cây cảnh thành phẩm. "Bắt đầu từ tháng 11 âm lịch đến nay, tại các vườn của hội viên đã có khách hàng đến tham quan, đặt mua cây cảnh về chưng Tết, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 20%. Do đó, tới đây, Hội sẽ kết nối với cơ quan, đơn vị của thị xã hỗ trợ để hội viên được tham gia bán cây cảnh tại Chợ hoa Tết của thị xã nhằm tạo thuận lợi về đầu ra và mang lại lợi nhuận cao hơn”-ông Mười kỳ vọng.

Theo ông Thủy, những ngày gần đây, cây kim tiền được khách hàng lựa chọn mua nhiều nhất. Ảnh: Nhật Hào

Theo thống kê của ngành chức năng, hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 82,5 ha cây cảnh, tăng khoảng 6,5 ha so với năm 2019. Diện tích cây cảnh chủ yếu tập trung tại TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa. Chủng loại cây cảnh rất phong phú, từ những giống có nguồn gốc bản địa như: mai rừng, lộc vừng, vạn tuế, thiên tuế, sung, sanh, si, sộp, bồ đề…đến các giống ngoại nhập như: kim phát tài, cau sâm banh, cau bụng, dừa Hawai, cọ Nam Mỹ, hoàng lan, huyền diệp, dương xỉ, trầu bà đế vương, kim ngân… Điều này giúp người dân dễ dàng lựa chọn được các loại cây cảnh phù hợp để trang trí công trình, nhà cửa, sân vườn nhằm không gian tươi mới.

Bà Nguyễn Thị Huệ (tạm trú tại tổ 7, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) vui vẻ cho hay: "Ngoài sinh hoạt gia đình tôi cũng kinh doanh thêm một số mặt hàng sinh học và thực phẩm. Hàng ngày, lượt khách ra vào đại lý khá đông. Vì thế, mới đây, tôi đã mua một số cây kiểng lá trang trí tại đại lý nhằm tạo không gian xanh mát. Trước Tết nguyên đán vài ngày, tôi cũng sẽ chọn mua thêm vài loại cây cảnh có hoa để có màu sắc tươi mới, có ý nghĩa cho một năm mới vui hơn".