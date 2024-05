Theo đề án được phê duyệt, giai đoạn 2023-2025 huyện Kbang thực hiện sáp nhập làng Lợt (xã Đăk Hlơ) vào xã Nghĩa An; các thôn 1, 2, 3 của xã Đăk Hlơ sáp nhập vào xã Kông Bờ La. Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, huyện Kbang sẽ còn 12 xã và 1 thị trấn, giảm xã Đăk Hlơ.

Trong khi đó, Đăk Hlơ là xã vùng cao (theo Công văn số 930/BNV-CQĐP ngày 8-3-2021 của Bộ Nội vụ về việc xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo) hiện có diện tích tự nhiên 19,55 km2, đạt 39,09% so với quy định; quy mô dân số 2.965 người, đạt 59,3% so với quy định; số dân là người đồng bào dân tộc thiểu số là 517 người, chiếm 17,44% so với tổng dân số.

Với hiện trạng này, xã Đăk Hlơ không thuộc yếu tố đặc thù quy định tại Điều 3a của Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21-9-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023-2025. Đồng thời Đăk Hlơ và Nghĩa An là 2 đơn vị hành chính xã không đạt chuẩn phải thuộc diện nghiên cứu sắp xếp giai đoạn 2023-2030.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy, UBND huyện Kbang “Về việc triển khai xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025”, Đảng ủy xã Đăk Hlơ đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của cấp trên. Theo đó, UBND xã đã tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách từ xã đến thôn, làng; đồng thời phố biến đến thôn, làng về chủ trương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân.

Ông Đinh Brây-Trưởng thôn Lợt khẳng định: “Cùng với chính quyền xã, chúng tôi cũng tuyên truyền, vận động người dân trong làng đồng thuận chủ trương sáp nhập về bên xã Nghĩa An. Người dân ở đây có nguồn gốc từ xã Nghĩa An tách ra nên làng rất gần với trung tâm xã thuận lợi cho việc làm các loại thủ tục giấy tờ; trường học, chợ cũng gần hơn. Chủ trương sáp nhập này rất tốt, qua vận động 100% người dân đồng ý sáp nhập làng Lợt xã Đăk Hlơ về xã Nghĩa An”.

Còn theo ông Phan Thanh Thọ (thôn 2, xã Đăk Hlơ), việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã là phù hợp, nhằm tinh gọn bộ máy hành chính. Vì vậy, các thôn 1, 2, 3 của xã Đăk Hlơ sáp nhập vào xã Kông Bờ La là phù hợp nhằm tập trung nguồn lực cho đầu tư cơ sở hạ tầng, phát huy tiềm lực phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Thọ nêu kỳ vọng: “Cùng với việc sáp nhập đơn vị hành chính, hi vọng huyện cũng tiến hành bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, tiêu chuẩn để đảm nhận các vị trí công tác mới. Trong đó, đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn, làng sau khi sắp xếp, tinh giản biên chế phải ngang tầm nhiệm vụ hiện nay và cần phải có sự đổi mới về mọi mặt”.

Trao đổi với P.V, ông Bùi Phích-Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đăk Hlơ cho biết: Thời điểm này, địa phương đang triển khai thực hiện quy trình lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để trình HĐND xã thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, giai đoạn 2023-2025, cũng như triển khai các nhiệm vụ khác đảm bảo theo lộ trình đề ra. “Cùng với đó, Đăk Hlơ còn phải thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quốc phòng-an ninh cũng như xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn xã. Đảm bảo không thể chậm hoặc xem nhẹ một bước nào cả. Toàn thể cán bộ, công chức và cả hệ thống chính trị xác định không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của năm 2024”-Chủ tịch UBND xã Đak Hlơ khẳng định.