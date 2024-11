Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.N

Theo đó, xe ô tô khách Vương Tấn Dũng mang BKS 81F-004.68, do ông Nguyễn Bá Cường (SN 1972; trú tại phường An Tân, thị xã An Khê) điều khiển theo hướng từ An Khê đi Kbang.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với em Đinh Văn Thích (SN 2015; học sinh lớp 4 của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, xã Đông) khi em học sinh này băng qua đường.

Hậu quả vụ tai nạn làm em Đinh Văn Thích bị tử vong

Hiện, cơ quan chức năng huyện Kbang đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.