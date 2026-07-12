Iran tấn công loạt căn cứ vùng Vịnh đáp trả Mỹ

Tình hình chiến sự tại Trung Đông leo thang dữ dội với một loạt tấn công qua lại giữa Iran và Mỹ.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa thông báo đã tấn công và vô hiệu hóa con tàu thứ hai tại eo biển Hormuz trong sáng nay 12.7 vì vi phạm quy định, theo Reuters. Đồng thời, Iran còn phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân chiến lược Al Udeid của Mỹ tại Qatar, phá hủy trung tâm bảo dưỡng chiến đấu cơ và cơ sở chỉ huy và kiểm soát tại đây.

Một vụ nổ tại cơ sở quân sự Iran do quân đội Mỹ tuyên bố tấn công ngày 12.7

Bên cạnh đó, IRGC còn tấn công địa điểm radar quân sự Mỹ tại Kuwait. Các cơ sở hỗ trợ và tiếp nhiên liệu cho tàu sân bay Mỹ tại cảng Duqm (Oman), các trung tâm hỗ trợ hậu cần cho tàu chiến Mỹ cũng bị tấn công nặng nề trong hành động "đáp trả" của Iran.

Theo AFP, còi báo động và nhiều vụ nổ đã được nghe thấy tại Qatar, UAE và Bahrain.

Diễn biến leo thang trong ngày bắt đầu bằng việc Iran tấn công một tàu chở container bị cáo buộc đi sai phân luồng tại eo biển Hormuz và tuyên bố đóng cửa eo biển này.

Quân đội Mỹ sau đó tiến hành đợt không kích thứ ba trong tuần nhằm vào Iran, đánh trúng xấp xỉ 140 mục tiêu quân sự, gồm cơ sở tên lửa, máy bay không người lái (UAV), kho vũ khí, mạng lưới liên lạc và cơ sở giám sát bờ biển.

Truyền thông Iran đưa tin về những vụ nổ tại Bandar Abbas, Sirik, Jask, đảo Qeshm và tỉnh Khuzestan giáp Iraq.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, nhà đàm phán chính của nước này, tuyên bố "kỷ nguyên của những thỏa thuận một chiều đã kết thúc". "Chúng tôi đã bảo rồi: các vị hãy giữ lời hoặc sẽ phải trả giá. Thực tế đang gõ cửa", ông Ghalibaf viết, đăng kèm đoạn trích nội dung bản ghi nhớ thỏa thuận với Mỹ liên quan eo biển Hormuz.

Theo thỏa thuận, Iran sẽ sắp xếp cho việc di chuyển an toàn của tàu thương mại qua eo biển và không thu phí trong chỉ 60 ngày. Đây được cho là tâm điểm tranh cãi giữa các bên. Trong khi Mỹ và đồng minh yêu cầu đảm bảo tự do di chuyển và không thu phí, phía Iran nhấn mạnh tàu thuyền đi qua eo biển phải tuân thủ phân luồng của nước này.

Theo Vi Trân (TNO)