Ia Pa trao giải cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025

Ông Nguyễn Thái Sơn-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Pa trao giải nhất cho em Nahria Rose An Nhiên (lớp 2B, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu). Ảnh: Vũ Chi

Sau gần 2 tháng triển khai (từ tháng 3 đến tháng 5-2025), cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” đã thu hút 17 video giới thiệu sách của các em học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT trong toàn huyện. Hình thức bài dự thi là video tuyên truyền giới thiệu sách. Mỗi video gồm 2 phần: giới thiệu sơ lược về thí sinh hay nhóm thí sinh và chia sẻ về cuốn sách truyền cảm hứng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 2 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia. Trong đó, giải A thuộc về thí sinh Nahria Rose An Nhiên (lớp 2B, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu); giải B thuộc về thí sinh Cao Vũ Quỳnh Như (lớp 3.2, Trường Tiểu học Lê Văn Tám); giải C thuộc về 2 thí sinh Đỗ Nguyễn Bảo Trâm (lớp 3.2, Trường TH Lê Văn Tám) và Nguyễn Hà Quỳnh Như (lớp 8C, Trường THCS Lương Thế Vinh); giải khuyến khích thuộc về 2 thí sinh Ksor H’Yoanh (lớp 5A, Trường TH Lý Tự Trọng) và Siu Đô Ri (lớp 4A, Trường TH Lý Tự Trọng).

Ông Tô Văn Hữu (Trưởng phòng Văn hóa-Khoa học và Thông tin huyện Ia Pa) trao giải C cho các thí sinh. Ảnh: Vũ Chi

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng ghi nhận và trao quà động viên cho những thí sinh chưa đạt giải nhưng có tinh thần tham gia tích cực, thể hiện đúng tinh thần lan tỏa văn hóa đọc trong giới trẻ.

Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” nhằm góp phần tuyên truyền, hình thành thói quen đọc sách và nâng cao ý thức tự học của mỗi cá nhân; đa dạng hóa hình thức đọc sách, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số phục vụ người dân.