Ia Pa: 22 năm tù cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Liên quan vụ gây rối trật tự xảy ra ngày ngày 29.4.2023 tại một siêu thị trên đường Võ Văn Kiệt, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng gây xôn xao dư luận, chiều 19.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà cho biết, vừa tiếp tục khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan.

(GLO)- Công an tỉnh Long An vừa bắt giữ 2 đối tượng sử dụng 2 xe ô tô vận chuyển 19.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Trần Thanh Thuận, lái xe trong vụ vận chuyển hơn 111m3 xe gỗ ở địa bàn huyện Ia Grai do Hùng "si đa" cầm đầu.

(GLO)- Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Võ Văn Minh Trí (SN 2001, trú tại tổ 1, phường An Tân); Cao Vĩ Điền (SN 2003, trú tại tổ 3, phường Ngô Mây) và Phan Thị Thu Hoài (SN 1992, trú tại tổ 5, phường An Phú, cùng thị xã An Khê) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.