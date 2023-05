Nam thanh niên điều khiển xe máy đâm thẳng vào Cảnh sát giao thông, lãnh 15 tháng tù

(GLO)- Ngày 27-5, Công an xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phối hợp với hệ thống chính trị xã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng-chống tội phạm cho người dân làng Blang 1.

Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ nguyên Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 90.02D về tội 'Giả mạo trong công tác'.

(GLO)- Do chơi chứng khoán bị thua lỗ, bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1995, trú tại thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) là nhân viên văn thư, thủ quỹ của Trường THPT Trần Cao Vân (xã Ia HLốp, huyện Chư Sê) đã nhờ đối tượng khác tạo hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản để chiếm đoạt số tiền hơn 450 triệu đồng của nhà trường.

(GLO)- Sáng 26-5, Hội đồng Giáo dục và Quốc phòng an ninh TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, năm 2023 cho gần 200 học viên.

(GLO)- Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nay Bak (SN 1997, trú tại buôn Chư Băh B, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(GLO)- N gày 25 - 5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ vụ vận chuyển gỗ lậu lớn tại xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015.