(GLO)- Ngày 22-2, Hội Nông dân xã Thành An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tiến hành đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Thành An đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp mới 232 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân của xã lên 625 hội viên. Hội đã phối hợp thành lập Hợp tác xã kinh doanh Nông nghiệp-Dịch vụ Thành An với 22 hội viên tham gia; ra mắt 1 mô hình nông hội trồng cây ăn quả; thành lập 3 tổ hội chăn nuôi bò sinh sản với 28 thành viên tham gia. Hội cũng đã phối hợp với Bưu điện thị xã An Khê hỗ trợ tiêu thụ 1,8 tấn bưởi cho các hội viên; phối hợp với Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên vay với tổng dư nợ trên 38 tỷ đồng.

Trên tinh thần “Đổi mới-đoàn kết- hội nhập-sáng tạo”, đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã Thành An, nhiệm kỳ 2023-2028 và 10 đồng chí đi dự đại hội cấp trên. Ông Phạm Như Tuấn tái cử chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Thành An, nhiệm kỳ 2023-2028.