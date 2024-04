Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ 16 mở rộng

Trong quý 1, Huyện ủy Phú Thiện đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, các ngành chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác năm 2024 để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm nên đạt được kết quả tích cực. Tính đến ngày 11-3, vụ Đông Xuân toàn huyện gieo trồng được hơn 11.900 ha, đạt 99,5% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp 58 tỷ đồng, đạt 25,3% kế hoạch năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn hơn 4,7 tỷ đồng, đạt 4% kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện hơn 11,4 tỷ đồng, đạt 35,3% dự toán tỉnh giao.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được chỉ đạo thực hiện có chất lượng; đời sống Nhân dân, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, người nghèo được cải thiện; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giao quân năm 2024 đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đạt hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được chú trọng. 3 tháng đầu năm, toàn huyện kết nạp được 20 đảng viên mới, đạt 20,8% so với nghị quyết năm 2024.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quý 1 vẫn tồn tại một số hạn chế như: giá cả một số nông sản tại huyện không ổn định; công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý về đất đai chưa sâu sát, còn xảy ra vi phạm ở một số địa phương; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm; tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số; việc kiện toàn một số chức danh lãnh đạo, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý 1; đồng thời tập trung thảo luận các vấn đề như: Giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các tuyến đường nội thị, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, giải pháp xử lý nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hướng dẫn biên tập và phát hành lịch sử Đảng bộ xã Chư A Thai, xã Ia Piar…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện Phú Thiện Vũ Hồng Duy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, bám sát nội dung chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trên các lĩnh vực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là những tồn tại, hạn chế xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện tặng giấy khen cho 4 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (từ năm 2019-2023).