Dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai; Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Quý 1 năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai), cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, huyện Kbang đã đạt được những kết quả khả quan.

Theo đó, kinh tế-xã hội của huyện phát triển ổn định. Vụ Đông Xuân 2023-2024 đến nay toàn huyện gieo trồng được hơn 5.720 ha cây trồng các loại, đạt 100% kế hoạch, bằng 85,6% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh) đạt 156,4 tỷ đồng, bằng 27,2% so với kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn được hơn 18,122 tỷ đồng, đạt 33,6% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai tích cực ngay từ đầu năm. Vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được kéo giảm (giảm thiệt hại 44,299 m3 gỗ so với cùng kỳ).

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng-chống dịch bệnh được thực hiện có hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Hoạt động thông tin, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện được triển khai nghiêm túc, kịp thời theo quy định. Trong quý, Đảng bộ huyện kết nạp được 14 đảng viên, đạt 12,73% kế hoạch, giảm 26,32% với cùng kỳ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tích cực triển khai kế hoạch hoạt động hướng về cơ sở.

Tại hội nghị các đại biểu đã phân tích những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác quý 1. Đồng thời tập trung thảo luận các vấn đề như: Xây dựng xã, làng đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức tour tham quan du lịch trên địa bàn; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao việc Huyện ủy chủ động chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời yêu cầu địa phương sớm phân bổ, giải ngân nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia chuyển tiếp của năm 2022, năm 2023; cần có giải pháp cụ thể trong công tác giảm nghèo và nỗ lực hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới; cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề 1 quý/lần. Kết nạp đảng viên mới còn chậm, cần quan tâm. Quan tâm công tác rà soát quy hoạch, quy hoạch lại cán bộ chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp cở sở. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.