Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro lần thứ 18 (mở rộng)

Dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai.

Các đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro khóa VIII lần thứ 18 (mở rộng). Ảnh: Ngô Chiến

Trong 9 tháng năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai hành động quyết liệt, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 4.790,86 tỷ đồng, bằng 70,76% kế hoạch, tăng 3,81% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 765,81 tỷ đồng, bằng 69,85% kế hoạch, tăng 2,24% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn đạt 622 tỷ đồng, bằng 75,85% kế hoạch, tăng 1,06% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 35,33 tỷ đồng, vượt 42,46% dự toán, tăng 69,86% so với năm trước.

Các hoạt động thông tin, văn hoá-thể thao được triển khai kịp thời, đúng định hướng; công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân được đảm bảo. Tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội ổn định.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, hội, đoàn thể làm tốt công tác nắm tình hình Nhân dân, tổ chức các hoạt động phong trào, các cuộc vận động, tăng cường đi cơ sở.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngô Chiến

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nêu ra những tồn tại, khó khăn, việc làm được và chưa được; đồng thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ, quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Những tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế; chỉ đạo làm tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế; chăm sóc và làm tốt công tác phòng-chống dịch bệnh cây trồng và vật nuôi; chủ động phòng- chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra; khai thác triệt để các nguồn thu vào ngân sách nhà nước.

Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; đại hội các tổ chức cơ sở Đảng tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030…