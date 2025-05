Hoãn phiên tòa xét xử nữ sinh lớp 12 vì dùng dao đâm chết học sinh lớp 11

(GLO)- Sáng 30-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Minh Thư (SN 2005, trú tại xã Tân An, huyện Đak Pơ) về tội “Giết người”. Tuy nhiên, do vắng mặt một số người liên quan nên Hội đồng xét xử đã tuyên hoãn phiên tòa.

Được biết, tại thời điểm gây án vào tháng 3-2024, Thư đang là học sinh lớp 12 tại Trường THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ). Trong khi đó, nạn nhân trong vụ án là P.N.N.H (SN 2007, trú tại phường An Bình, thị xã An Khê) là học sinh lớp 11 tại Trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã An Khê).

Bị cáo Thư bị xét xử về tội danh "Giết người". Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, chỉ từ những câu bình luận trên mạng xã hội Facebook, Thư và H. đã nảy sinh mâu thuẫn nên hẹn nhau nói chuyện để giải quyết. Khi đi cả 2 rủ bạn của nhau đi cùng.

Đến khoảng 20 giờ 25 phút ngày 6-3-2024, cả 2 gặp nhau ở khu vực tổ 6, phường An Bình, thị xã An Khê. Thư giơ chân đạp vào người H. thì bị H. túm được tóc kéo xuống dẫn đến xô xát. Lúc này 2 nhóm bạn lao vào can ngăn xô đẩy.

Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi hỗn loạn, Thư đã cầm 1 con dao mang theo từ trước đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, đùi của H. làm nữ sinh lớp 11 tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Nghe tin H. chết, Thư đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa diễn ra vào sáng 30-5 đã vắng mặt một số người liên quan trong nhóm của H. có tham gia ở thời điểm xảy ra án mạng. Hội đồng xét xử nhận định cần triệu tập những người này nhằm làm rõ vụ án, tránh bỏ lọt tội phạm nên đã tuyên hoãn phiên tòa. Lịch xét xử cụ thể sẽ được Tòa án thông báo sau.