Họa tranh thư pháp bằng… "mực" cà phê

(GLO)- Cầm trên tay bức tranh thư pháp thơm nhẹ hương cà phê quả thật là một trải nghiệm thú vị về thị giác lẫn khứu giác. Người đưa ra và thực hành ý tưởng sáng tạo độc lạ này là ông Trần Ngọc Dũng-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Thử nghiệm “mực” cà phê

Ông Trần Ngọc Dũng bên một bức vẽ bằng "mực" cà phê. Ảnh: Lam Nguyên

Trải phẳng tấm giấy liễn ra mặt bàn, thay vì nhúng bút lông vào nghiên mực tàu như lệ thường, ông Dũng nhúng vào dung dịch cà phê cô đặc. Từng nét vẽ mang sắc nâu cánh gián đặc trưng của cà phê “bay” trên giấy thành một bức tranh đẹp mắt, đậm chất ước lệ với mai-lan-trúc-cúc, các loại hoa như sen, quỳnh hoặc cảnh thong dong thuyền hồ…

Tiếp đó, chị Phan Thị Kim Thanh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thư pháp Pleiku cẩn thận đặt bút xuống từng con chữ thư pháp cũng bằng “mực” cà phê, đôi chữ nhấn nhá thêm bằng mực chu sa. Một bức tranh thư pháp độc đáo hiện ra từ mắt nhìn, mũi ngửi. Xúc cảm sâu sắc không chỉ đến từ sự thán phục trước tinh hoa con chữ và những giá trị văn hóa truyền thống mà còn từ hương thơm ý nhị của cà phê vùng đất bazan.

Hẳn nhiên, ở xứ sở của cà phê như Gia Lai, mọi sản phẩm từ loại hạt này đều nhận được sự quan tâm, và tranh thư pháp vẽ bằng mực cà phê là một trong số đó. Ông Vũ Hồng Phương (đường Nguyễn Thị Định, phường Thống Nhất) thích thú nhận xét: “Lần đầu tiên tôi thấy cà phê được dùng làm mực vẽ. Gam màu trầm, dịu của cà phê rất hợp với phong cách cổ điển của tranh thư pháp, làm cho tác phẩm trở nên có chiều sâu và ấn tượng. Tôi cũng đang học thư pháp nên sẽ thử dùng cà phê làm mực vẽ”.

Ông Trần Ngọc Dũng và chị Phan Thị Kim Thanh bên một bức tranh thư pháp vẽ bằng mực cà phê vừa hoàn thiện. Ảnh: Lam Nguyên

Chia sẻ về cách làm ra “mực” cà phê, chị Kim Thanh cho biết, từ số lượng lớn bã cà phê thu gom tại một số quán quen, chị nấu, lọc liên tục cho đến khi cô đặc như mực. Công đoạn này mất thời gian hơn rất nhiều so với việc chọn dùng loại mực có màu tương tự cà phê, song hiệu ứng mang lại hơn cả mong đợi. Khi vẽ, viết thư pháp, mực sẽ được pha loãng với nước tùy vào ý đồ về sắc độ.

Trước sự băn khoăn về độ bền màu của “mực” cà phê, chị Thanh cho chúng tôi xem một số bức tranh thư pháp vẽ bằng mực cà phê mà chị thực hiện cách đây 1 năm. Chúng trông như vừa được vẽ hôm qua.

Sản phẩm du lịch độc đáo

Trước thành công của thử nghiệm này, Chủ nhiệm CLB Thư pháp Pleiku cho hay, tháng 9-2026, tại chương trình giao lưu Thư đạo Nhật tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh, ông cùng các thành viên CLB được mời tham gia sẽ thực hành tại chỗ và quảng bá về tranh thư pháp vẽ bằng mực cà phê. Theo ông Dũng, đây sẽ là nét độc đáo của thư pháp Gia Lai nếu được góp mặt tại các sự kiện lớn về văn hóa-du lịch trong và ngoài tỉnh.

Một số tác phẩm thư pháp đẹp từ "mực" cà phê. Ảnh: Lam Nguyên

Chị Lê Thị Dung (đường Lê Duẩn, phường Hội Phú) hào hứng: “Tôi không nghĩ bã cà phê lại có thể tái chế thành mực vẽ và sáng tạo thành những tác phẩm tuyệt vời như vậy. Rất hay và mới mẻ! Theo tôi, đây có thể là món quà ý nghĩa dành tặng bạn bè phương xa đến với Gia Lai. Tranh thư pháp vẽ bằng mực cà phê cũng nên được giới thiệu rộng rãi tại các cửa hàng bán sản phẩm du lịch ở Pleiku”.

Từ ý tưởng sáng tạo nhằm kết hợp nghệ thuật thư pháp với cà phê Tây Nguyên, ông Dũng còn trò chuyện về ý tưởng dùng hạt cà phê rang ở nhiều mức nhiệt khác nhau để tạo hình tranh thư pháp. “Nếu có thể làm tranh từ gạo thì cà phê cũng là một nguyên liệu hay”-ông Dũng nói. Rõ ràng, đây sẽ là những sản phẩm du lịch độc lạ, dễ chinh phục du khách đến Gia Lai, nhất là những người yêu văn hóa cà phê.