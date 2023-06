“Hạt nhân” phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ông Lim cho biết: Làng Grai Mek có 228 hộ với 1.010 khẩu. Đời sống người dân từng bước được cải thiện nên nhiều gia đình có điều kiện mua sắm xe máy để đi lại. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông nông thôn được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng giúp bà con đi lại thuận lợi hơn. Tuy nhiên, do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên một bộ phận người dân, nhất là thanh-thiếu niên còn vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Vài năm trước, trong làng có 5 thanh-thiếu niên cá biệt thường xuyên tụ tập uống rượu, bia rồi điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, đánh võng, nẹt pô inh ỏi trên đường làng khiến bà con vô cùng bức xúc.

Trước tình hình đó, ông phối hợp với Tổ tự quản an ninh trật tự của làng tuyên truyền, nhắc nhở các đối tượng này tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ; đồng thời, trực tiếp đến tận nhà yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

“Điều khiển xe máy khi đã sử dụng rượu bia hay chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng là những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Vì vậy, tại cuộc họp làng, tôi thường xuyên nhắc nhở bà con phải có trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em mình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, tôi sẽ phối hợp với lực lượng chức năng xuống tận nhà xử lý. Đến nay, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của thanh-thiếu niên trong làng đã thay đổi rõ rệt”-ông Lim bộc bạch.

Anh Kpă Lem chia sẻ: “Ông Lim thường xuyên nhắc nhở bà con không được điều khiển xe máy khi đã uống rượu, bia và phải đi đúng tốc độ để đảm bảo an toàn. Ông cũng chỉ ra những hệ lụy của tai nạn giao thông để mọi người biết. Nhờ vậy, tình trạng thanh-thiếu niên trong làng vi phạm trật tự an toàn giao thông ít xảy ra”.

Không chỉ tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, ông Lim còn tích cực tham gia hòa giải các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng, vun đắp tình làng nghĩa xóm. Ông cho hay: Cách đây vài năm, ông Rah Lan Tet cho rằng sân bóng đá làng Grai Mek là đất của ông bà, tổ tiên để lại nên tự ý lấn chiếm để xây dựng nhà. Mặc dù dân làng nhiều lần nhắc nhở nhưng ông Tet nhất quyết không nghe. Nắm được sự việc, ông Lim phối hợp với hệ thống chính trị thôn, cán bộ địa phương trực tiếp đến nhà tuyên truyền, vận động.

Tại đây, ông Lim đã đưa các bằng chứng chứng minh nguồn gốc sân bóng này là đất chung phục vụ cộng đồng; giải thích hành vi lấn chiếm đất đai của ông Tet là vi phạm pháp luật và gây mất đoàn kết. Nghe thấu tình đạt lý, ông Tet đã tự tháo dỡ công trình xây dựng trên sân bóng của làng.

Từ đầu năm đến nay, ông Lim phối hợp hòa giải thành công 2 vụ tranh chấp đất đai, 1 vụ mâu thuẫn vợ chồng. Phát huy vai trò người có uy tín, ông Lim còn tích cực vận động người dân không nghe theo lời xúi giục, kích động của các đối tượng phản động, tổ chức FULRO, “Tin lành Đê ga”; vận động bà con tham gia đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm; xóa bỏ tập tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Ngọc Chương-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Pơng-thông tin: Năm 2014, ông Siu Lim được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Grai Mek. Đến năm 2022, ông đảm nhiệm thêm vai trò Bí thư Chi bộ làng. Dù ở cương vị nào ông đều năng nổ, nhiệt tình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là ông đã tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng.

Với sự đóng góp của mình, năm 2016, ông được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an tỉnh và các công ty cao su giai đoạn 2011-2016; năm 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2021; năm 2021 được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.