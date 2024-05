Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo: Trương Phúc Hậu (SN 2002) 20 năm tù; Nguyễn Anh Huy (SN 2006) 14 năm tù và Nguyễn Văn Kha (SN 2006, cùng trú tại xã Cửu An, thị xã An Khê) 14 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, Hậu nợ anh Trần Trường S. (SN 2003, trú cùng xã Cửu An) 3 triệu đồng. Vào chiều 2-9-2023, Hậu, Huy và Kha cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà của Kha ở thôn An Điền Bắc, xã Cửu An. Trong lúc nhậu, Hậu nhận được cuộc gọi điện thoại của anh S. yêu cầu Hậu trả nợ số tiền 3 triệu đồng trước đó.

Bực tức vì thái độ đòi nợ của anh S., Hậu hẹn anh S. đến nhà của Kha để trả lại số tiền đã vay nhưng mục đích là đánh anh S. Tin tưởng, anh S. đến địa điểm Hậu đã hẹn. Lúc này, Hậu chuẩn bị 1 con dao và 1 bình xịt cay để đánh anh S.

Tiếp đó, khi anh S. đến nơi, Hậu cầm dao đâm liên tiếp 6 nhát vùng ngực, bụng, lưng của anh S. Chưa dừng lại ở đó, Hậu còn nhặt 1 đoạn cây củi đánh nhiều cái vào vai, lưng của anh S. và dùng bình xịt hơi cay xịt vào người anh S.

Đối với Huy và Kha, mặc dù không được Hậu rủ rê đánh anh S. Tuy nhiên, khi thấy Hậu dùng dao đâm, đánh anh S. thì Huy cũng nhặt 1 khúc cây khô dài hơn 1 m đuổi theo và đánh vào người anh S. gây gãy xương sườn. Còn Kha thì dùng tay, chân đánh nhiều cái vào bụng, hông của anh S. Hậu quả, anh S. tử vong do mất máu cấp và rách động mạch cánh tay.

Biết không thể thoát tội, sau đó, Hậu, Huy và Kha đến Công an thị xã An Khê đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 5-9-2023, Hậu, Huy và Kha bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.