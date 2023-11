81 năm tù cho 13 đối tượng về tội “Giết người”

Lợi dụng danh nghĩa báo chí, bị can Lê Danh Tạo cùng vợ và em vợ lập công ty truyền thông đứng ra bảo kê xe tải, thu lợi bất chính 1 tỉ đồng mỗi tháng.

Chiều 24/11, Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Phước Long (35 tuổi, trú phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(GLO)-Ngày 25-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Trần Thị Kim Gương (SN 1989, trú tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.