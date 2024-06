Giao xe máy cho con chưa đủ 16 tuổi đi 'săn mây', 2 người mẹ lĩnh án

Bộ Công an đã kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát và đề nghị truy tố 34 bị can.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Thị Thu Trang (SN 1987, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(GLO)- Trong 5 tháng đầu năm nay, huyện Kbang đã kéo giảm số vụ và số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) so với cùng kỳ năm ngoái. Để có được kết quả này, Công an huyện đã quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.