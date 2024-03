Thấp thỏm khi giao xe đạp điện cho con

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án mua bán hóa đơn khống và trốn thuế với tổng số tiền giao dịch lên tới 730 tỉ đồng, bắt một nữ giám đốc

(GLO)- Để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Công an các địa phương ở Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ Borzykh Mi-khail (35 tuổi, quốc tịch Liên bang Nga), bị truy nã về tội giết người theo lệnh truy nã của Interpol.

Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nhóm hàng chục đối tượng tham gia hỗn chiến do đánh ghen gây náo loạn khu phố.

(GLO)- Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATGT; khắc phục, chấn chỉnh, xử lý tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy điện.

Tưởng các món hàng là đồ cổ, 2 người dân trên địa bàn H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã bỏ tiền mua lại của một đối tượng lạ mặt. Sau khi biết bị lừa, họ người này đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex; Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tạ Thiên Ân liên quan đến gói thầu số 25 mua sắm trang thiết bị tại Bệnh viện Vũng Tàu.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Thông báo số 452/TB-CSHS về tìm bị hại liên quan đến bị can Phạm Thị Thu Huyền (SN 1981, trú tại phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.