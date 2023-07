Giám đốc quỹ tín dụng chiếm đoạt gần 34 tỉ đồng lãnh án

(GLO)- Ngày 14-7, Công an tỉnh Gia Lai hội ý nghiệp vụ công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản 6 tháng đầu năm 2023.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pưh vừa ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Ksor Yun (SN 2004) và Ksor Thul (SN 2001, cùng trú tại thôn Plei Hrai Dong, thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

(GLO)- Sáng 14-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1996, trú tại thôn 2, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Tài liệu do Viện kiểm sát công bố cho thấy, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội và cựu trưởng phòng thuộc Bộ Công an đã có tới hơn 400 cuộc điện thoại chỉ trong thời gian ngắn.