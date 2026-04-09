Giá lúa tươi khởi sắc phiên giữa tuần

(GLO)- Ngày 9-4, giá lúa tươi có sự khởi sắc so với đầu tuần khi tăng thêm 100-300 đồng/kg, dao động ở mốc 5.800-6.100 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam tăng, giảm trái chiều so với đầu tuần.

Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 tăng 300 đồng/kg, lên 5.800-6.100. Cùng mức tăng, lúa Đài Thơm 8 hiện có giá 5.800-6.100 đồng/kg.

Với mức tăng 100 đồng/kg, lúa OM 5451 tươi hôm nay cán mốc 5.500-5.600 đồng/kg; lúa IR 50404 ở mức 5.400-5.500 đồng/kg; lúa OM 34 dao động 5.100-5.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam tăng - giảm trái chiều so với đầu tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400-445 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn, đạt 330-334 USD/tấn; gạo Jasmine giảm 2 USD/tấn, dao động ở mức 433-437 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo tại Thái Lan tăng nhẹ. Trong đó, gạo 5% tấm xuất khẩu của nước này tăng 3 USD/tấn, lên 339-373 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn, ở mức 350-354 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, thị trường đi ngang. Gạo 5% tấm hiện có giá 335-339 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 283-287 USD/tấn.