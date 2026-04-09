Giá lúa tươi khởi sắc phiên giữa tuần

NHÃ UYÊN (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Ngày 9-4, giá lúa tươi có sự khởi sắc so với đầu tuần khi tăng thêm 100-300 đồng/kg, dao động ở mốc 5.800-6.100 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam tăng, giảm trái chiều so với đầu tuần.

Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 tăng 300 đồng/kg, lên 5.800-6.100. Cùng mức tăng, lúa Đài Thơm 8 hiện có giá 5.800-6.100 đồng/kg.

Với mức tăng 100 đồng/kg, lúa OM 5451 tươi hôm nay cán mốc 5.500-5.600 đồng/kg; lúa IR 50404 ở mức 5.400-5.500 đồng/kg; lúa OM 34 dao động 5.100-5.200 đồng/kg.

Giá lúa tươi có sự khởi sắc so với đầu tuần khi tăng thêm 100-300 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam tăng - giảm trái chiều so với đầu tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400-445 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn, đạt 330-334 USD/tấn; gạo Jasmine giảm 2 USD/tấn, dao động ở mức 433-437 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo tại Thái Lan tăng nhẹ. Trong đó, gạo 5% tấm xuất khẩu của nước này tăng 3 USD/tấn, lên 339-373 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 1 USD/tấn, ở mức 350-354 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, thị trường đi ngang. Gạo 5% tấm hiện có giá 335-339 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 283-287 USD/tấn.

Giống lúa OM468 tại xã Ia Sao cho năng suất vượt trội, mang lại niềm vui cho người nông dân. Ảnh: Vũ Chi

Giống lúa OM468 cho năng suất ước đạt 9 tấn lúa tươi/ha

(GLO)- Ngày 12-3, tại xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai), Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực 11 phối hợp với Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Chi nhánh miền Trung-Tây Nguyên tổ chức hội thảo đầu bờ tổng kết mô hình trồng và thâm canh lúa chất lượng cao OM468 vụ Đông Xuân 2025-2026.

Siết chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Siết chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

(GLO)- Công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã tại các xã, phường thuộc địa bàn Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) quản lý đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng mua bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã vẫn còn xảy ra.

