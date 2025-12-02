Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ngày 2-12, giá lúa tươi bật tăng sau 1 tuần đi ngang

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Hôm nay (2-12), giá lúa tươi trong nước có sự khởi sắc khi bật tăng 100-400 đồng/kg sau 1 tuần đi ngang. Trong khi đó, thị trường giá gạo trong nước và xuất khẩu vẫn tương đối ổn định.

Cụ thể, giá lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg, dao động ở mức 5.100-5.300 đồng/kg; Đài Thơm 8 tăng 200 đồng/kg, lên 6.400-6.600 đồng/kg; OM 18 tăng 400 đồng/kg, hiện có giá 6.400-6.600 đồng/kg; OM 5451 tăng 200 đồng/kg, được thu mua với giá 5.400-5.600 đồng/kg.

Ngày 2-12, giá lúa tươi bật tăng 100-400 đồng/kg sau 1 tuần đi ngang. Ảnh: N.U

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại tiếp tục duy trì sự ổn định. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất với 28.000 đồng/kg; gạo thường dao động 11.000-12.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài 20.000-22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 16.000-18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 16.000-17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg...

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam hôm nay chững giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm đang có giá dao động 420-440 USD/tấn; gạo 100% tấm là 314-318 USD/tấn; gạo Jasmine 447-451 USD/tấn…

Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD trong 10 tháng năm 2025.

Xuất khẩu gạo 10 tháng đạt 3,7 tỷ USD

(GLO)- Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công Thương, 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD, giảm 6,5% về số lượng và giảm gần 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

