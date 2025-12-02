Ngày 2-12, giá lúa tươi bật tăng sau 1 tuần đi ngang

(GLO)- Hôm nay (2-12), giá lúa tươi trong nước có sự khởi sắc khi bật tăng 100-400 đồng/kg sau 1 tuần đi ngang. Trong khi đó, thị trường giá gạo trong nước và xuất khẩu vẫn tương đối ổn định.

Cụ thể, giá lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg, dao động ở mức 5.100-5.300 đồng/kg; Đài Thơm 8 tăng 200 đồng/kg, lên 6.400-6.600 đồng/kg; OM 18 tăng 400 đồng/kg, hiện có giá 6.400-6.600 đồng/kg; OM 5451 tăng 200 đồng/kg, được thu mua với giá 5.400-5.600 đồng/kg.

Ngày 2-12, giá lúa tươi bật tăng 100-400 đồng/kg sau 1 tuần đi ngang. Ảnh: N.U

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại tiếp tục duy trì sự ổn định. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất với 28.000 đồng/kg; gạo thường dao động 11.000-12.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài 20.000-22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 16.000-18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 16.000-17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg...

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam hôm nay chững giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm đang có giá dao động 420-440 USD/tấn; gạo 100% tấm là 314-318 USD/tấn; gạo Jasmine 447-451 USD/tấn…