(GLO)- Chiều 20-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trên địa bàn huyện Chư Pưh.

Theo đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an huyện Chư Pưh đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Bình (SN 1980, trú tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Quá trình bắt giữ đối tượng, lực lượng Công an đã thu nhiều tang chứng, vật chứng, sổ sách, công cụ và phương tiện mà đối tượng dùng cho hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu xác định, Bình là đối tượng cầm đầu của đường dây khi quản lý tài khoản cá độ bóng đá cấp Master SNK603 trên trang mạng bong88.com. Bình đã chia ra nhiều tài khoản nhỏ cho các con bạc trên địa bàn huyện Chư Pưh chơi cá độ bóng đá từ 5-50 triệu đồng/trận đấu ở các giải bóng đá trên thế giới. Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2-2023 đến nay, các đối tượng đã đánh bạc với tổng giao dịch số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Cùng thời điểm bắt Bình, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai cũng đã bắt giữ, triệu tập làm việc với nhiều đối tượng khác có liên quan trong đường dây này. Tính đến ngày 20-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Bình cùng 4 đối tượng khác gồm: Trương Viết Việt (SN 1990), Nguyễn Văn Quốc (SN 1990) cùng trú tại xã Ia Le (huyện Chư Pưh) và Hồ Văn Huân (SN 1970), Võ Danh Thành (SN 1982) cùng trú tại xã Ia Blứ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng trong đường dây theo đúng quy định của pháp luật.