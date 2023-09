Gia Lai triển khai cao điểm thu hồi và đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 9-5-2019 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh và kế hoạch chuyên đề liên quan. Tổ chức cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân phát hiện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo từ nay đến hết năm 2023.

Cụ thể, tiếp tục quán triệt, huy động sự tham gia vào cuộc thực sự của hệ thống chính trị, sự hưởng ứng đồng thuận của người dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT, nhất là các loại súng săn, súng tự chế, bom mìn, VLN còn sót lại sau chiến tranh. Tập trung tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Chỉ đạo các doanh nghiệp, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin... triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông, phòng ngừa, phối hợp ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo. Tổ chức tự kiểm tra thực trạng số VK, VLN, CCHT được trang cấp tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (nếu có) nhằm thu hồi theo quy định. Yêu cầu các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc và cán bộ, nhân viên cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật liên quan.

Siết chặt quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, dịch vụ vận tải khách, hàng hóa đường bộ, hàng không, dịch vụ chuyển phát nhanh và các hội, nhóm trên không gian mạng... nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán, sản xuất, chế tạo, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT, không để xảy ra vụ việc phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả cao điểm tổng kiểm tra, vận động thu hồi và đấu tranh với các loại tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an từ ngày 1-8-2023 đến hết 31-7-2024. Huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan VK, VLN, CCHT, nhất là trên không gian mạng, qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh... Kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng, băng nhóm, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo. Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác và kiến nghị khởi tố; điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT. Rà soát, bổ sung các phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm của tỉnh.

Làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nắm tình hình, giải quyết, xử lý các mâu thuẫn bức xúc trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở; tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, đoàn thể, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số tuyên truyền, vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT. Chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và trong lực lượng Công an.

Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các điểm giao nộp VK, VLN, CCHT và thu gom, tiêu hủy bảo đảm an toàn, bí mật thông tin... Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh trong xét xử các vụ án điểm liên quan VK, VLN, CCHT.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, căn cứ nội dung nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT.