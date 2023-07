Bộ đội Biên phòng tích cực thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

(GLO)- Ngày 12-7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết vừa phối hợp với Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bắt giữ Dương Phú Hiền (SN 1976, trú tại tỉnh Quảng Nam) là đối tượng trong vụ án tạt xăng phóng hỏa và dùng dao đâm 1 người phụ nữ bị thương nặng.

Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra hành vi cho vay nặng lãi lên đến 432%/năm.

Bộ Công an xác định trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Đào Thị Oanh và các đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỉ đồng ra nước ngoài

(GLO)- Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa bắt giữ 2 đối tượng có quốc tịch Mỹ bị truy nã về tội giết người là Phan Polie (SN 1996) và Nguyen Vu Jaidan (SN 1997) khi lẩn trốn về Việt Nam.

Lợi dụng trời mưa to và cơ quan đang đi nghỉ mát, Đỗ Ngọc Hà, giảng viên Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), đã đột nhập phòng kế toán nhà trường trộm gần 130 triệu đồng

(GLO)-Ngày 10-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo, gồm: Phan Xuân Hảo (SN 1994) 12 năm tù; Nguyễn Chí Bình (SN 1996) 9 năm tù và Phạm Thái Sơn (SN 1994, cùng trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê) 6 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc đã nhận hơn 2,6 triệu USD từ 2 lãnh đạo doanh nghiệp để đưa cho Hoàng Văn Hưng, Trưởng phòng Điều tra, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, nhằm giúp chạy án