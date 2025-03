Gia Lai: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ chuyên viên Cục Thuế tỉnh "vòi" tiền doanh nghiệp

Theo nội dung cáo trạng, bị can Ngô Thanh Thí (SN 1963, chuyên viên phòng Thanh tra kiểm tra số 3, Cục Thuế tỉnh (nay là Chi Cục thuế Khu vực XIV) được phân công nhiệm vụ trưởng đoàn kiểm tra để kiểm tra về thuế, hoá đơn đối với Công ty TNHH một thành viên Xuân Thịnh (TP. Pleiku).

Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm

Quá trình kiểm tra, bị can cho rằng định mức tiêu hao nhiên liệu của các phương tiện vận tải tại Công ty này trong năm 2023 kê khai chưa phù hợp. Mặc dù đã được bà Đào Thị Út Dung là thành viên trong đoàn thông báo cho bị can biết việc kê khai nêu trên của Công ty TNHH một thành viên Xuân Thịnh (Công ty Xuân Thịnh) là phù hợp, không vi phạm các quy định về lĩnh vực thuế. Tuy nhiên, bị can Thí không chấp nhận mà dùng định mức tiêu hao nhiên liệu của xe tải mới xuất xưởng để áp tính cho xe của Công ty này. Sau đó, Thí đã yêu cầu ông Bùi Xuân Khanh-Giám đốc Công ty phải đưa 150 triệu đồng để không yêu cầu xuất toán các hoá đơn xăng dầu liên quan đến định mức tiêu hao nhiên liệu của các xe vận tải của Công ty, trong đó, 53 triệu đồng tiền nộp phạt và 97 triệu đồng cho riêng bị can.

Nếu không đưa tiền, bị can sẽ đề nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan thứ ba giám định và yêu cầu xuất toán tất cả các hoá đơn xăng dầu không hợp lý, buộc doanh nghiệp phải đóng phạt và truy thu số tiền thuế lớn. Lúc 14 giờ 30 phút ngày 3-6-2024, ông Khanh đang đưa cho bị can 97 triệu đồng thì bị phát hiện quả tang.

Cáo trạng cho rằng quá trình kiểm tra bị can đã được bà Dung báo cáo Công ty không vi phạm về định mức tiêu hao nhiên liệu và bị can biết rõ không có quy định nào cho phép nhưng vẫn cố ý vượt quá chức năng, quyền hạn của mình được phân công, đưa ra quy định sử dụng định mức tiêu hao nhiên liệu của xe tải mới xuất xưởng áp tính cho Công ty và đe doạ, ép buộc ông Khanh phải đưa tiền. Do đó, bị can bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, hồ sơ vụ án chưa thu thập tài liệu nào của cấp có thẩm quyền xác định tại thời điểm kiểm tra thì việc tính toán định mức tiêu hao nhiên liệu của các phương tiện vận tải tại Công ty năm 2023 phải tính theo văn bản nào, cách tính ra sao để xác định bà Dung thông báo đúng hay bị can áp dụng mới đúng, mà chỉ có biên bản làm việc với đại diện Cục thuế về nội dung này; chưa có tài liệu nào để xác định bị can có quyền đề nghị chuyển hồ sơ cho bên thứ ba giám định hay không; chưa có tài liệu xác định khi bên thứ ba giám định thì trường hợp của Công ty có phải “bị yêu cầu xuất toán tất cả các hoá đơn xăng dầu không hợp lý buộc doanh nghiệp phải đóng phạt và truy thu số tiền thuế lớn” như bị can nói hay không.

Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh. Ảnh: T.D

Sau nhiều lần bị can sách nhiễu đòi tiền thì ông Khanh đã thỏa thuận để giảm số tiền phải đưa cho Thí nhưng không được. Sau đó, ông Khanh đã chấp nhận đưa tiền cho Thí để đổi lại lợi ích về việc không xem xét đến vấn đề định mức tiêu hao nhiên liệu của Công ty trong đợt kiểm tra. Vì vậy cần làm rõ, trong việc báo cáo định mức tiêu hao nhiên liệu của các phương tiện vận tải tại Công ty năm 2023 ngoài việc bị đe dọa thì ông Khanh có sai phạm gì mà phải đưa tiền cho bị can.

Vật chứng của vụ án có 1 bản báo cáo kết quả kiểm tra tại Công ty ngày 3-6-2024 khi bị can nhận tiền và bị bắt quả tang chưa có chữ ký duyệt. Như vậy, biên bản này có ý nghĩa như thế nào nếu bị can đã nhận tiền thì sẽ trình duyệt, mà chưa nhận sẽ đưa nội dung sai phạm vào không. Vì vậy, chưa đủ căn cứ xem xét tội danh của bị can, chưa thể xem xét bị can đã có hành vi vượt quá chức vụ, quyền hạn hay hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.