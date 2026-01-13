Gia Lai tổng kết công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe

(GLO)- Chiều 13-1, tại phường Quy Nhơn Bắc, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, các Trung tâm sát hạch, cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Thực hiện Thông tư số 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an, từ ngày 1-3 đến 14-12-2025, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 52.313 trường hợp cấp đổi GPLX. Trong đó, tiếp nhận trực tiếp hơn 36.541 trường hợp và tiếp nhận qua cổng dịch vụ công hơn 57.772 trường hợp.

Cũng trong thời gian này, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 307 kỳ sát hạch cấp GPLX xe cơ giới đường bộ với 93.438 thí sinh tham dự; số lượng thí sinh thi đạt là 59.567 (chiếm gần 64%).

Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã tiến hành rà soát, tổng hợp kết quả sau sát hạch, xử lý và đồng bộ dữ liệu GPLX, chuyển Cục Cảnh sát Giao thông (C08) để tích hợp lên VNeID cho 58.497 trường hợp thi mới và 1.070 trường hợp thi phục hồi GPLX ô tô đạt kết quả trong thời gian 2 giờ sau khi kết thúc hội đồng sát hạch đúng theo chỉ đạo của Cục C08.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; đồng thời, đề ra giải pháp trọng tâm để thực hiện có hiệu quả công tác sát hạch, cấp GPLX năm 2026.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng để xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý học viên, hồ sơ đào tạo và kết quả sát hạch; đề xuất xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung giữa 2 ngành về đào tạo, sát hạch lái xe, tổ chức quản lý người tham gia giao thông nhằm kịp thời chia sẻ dữ liệu, kết nối hệ thống quản lý học viên, kết quả thi và cấp GPLX đảm bảo chính xác, nhanh chóng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Đồng thời, xây dựng kế hoạch sát hạch cụ thể theo tuần/tháng, tăng số lượng ngày sát hạch, kể cả tổ chức thi vào cuối tuần để đảm bảo giải quyết nhanh chóng, kịp thời nhu cầu sát hạch của người dân trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác sát hạch, cấp GPLX nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan, minh bạch trong quá trình đào tạo, sát hạch.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực trong công tác sát hạch; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng hàng năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp biểu dương những kết quả mà Phòng Cảnh sát Giao thông, các trung tâm sát hạch, cơ sở đào tạo lái xe đã đạt được trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đưa công tác sát hạch, cấp GPLX trên địa bàn tỉnh đi vào ổn định.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác sát hạch, cấp GPLX thời gian tới, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông, Hội đồng sát hạch và các đơn vị liên quan siết chặt công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX; sắp xếp phương án sát hạch khoa học, tránh tình trạng ứ đọng, ùn tắc tại các bộ phận thi trong quá trình sát hạch.

Đặc biệt ưu tiên, hỗ trợ tổ chức lưu động các kỳ sát hạch đối với người đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động ở vùng sâu, vùng xa, xã biên giới, hải đảo còn gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị sát hạch; thường xuyên bảo trì, nâng cấp thiết bị sát hạch, tránh để xảy ra tình trạng hư hỏng, gián đoạn trong quá trình sát hạch; xem xét đầu tư thêm xe sát hạch, thiết bị chấm điểm tự động nhằm tối ưu hóa hiệu quả của thiết bị sát hạch.