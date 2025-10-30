Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thăm, động viên cán bộ Công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ

(GLO)- Sáng 30-10, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên Đại úy Phùng Quốc Chung (cán bộ Công an xã Ia Dơk)-người trong quá trình tuần tra kiểm soát bị đối tượng chống người thi hành công vụ làm bị thương.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 24-10, tổ tuần tra kiểm soát địa bàn gồm: Trung tá Đặng Văn Tuân, Đại úy Hà Đức Sáng (cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông), Thiếu tá Kpuih Thanh (cán bộ Công an xã Đức Cơ) và Đại úy Phùng Quốc Chung đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại đường Quang Trung (tổ dân phố 1, xã Đức Cơ).

Lúc này, Rơ Lan Tự (21 tuổi, trú tại làng Khóp, xã Ia Krêl) điều khiển mô tô BKS 81U1-171xx hướng từ trung tâm xã Đức Cơ đi phường Pleiku, không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện mà cố tình tăng ga, tông thẳng vào tổ công tác.

Hậu quả, Đại úy Phùng Quốc Chung và đối tượng Rơ Lan Tự bị thương.

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thăm, động viên Đại úy Phùng Quốc Chung bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Hân Hòa

Ngay khi nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, xử lý theo quy định.

Đến thăm Đại úy Phùng Quốc Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ksor H’Bơ Khắp đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên, chia sẻ với gia đình về những khó khăn trong quá trình điều trị.

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ Công an xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.