Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thăm, động viên cán bộ Công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO HÂN
NÔNG HÒA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 30-10, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên Đại úy Phùng Quốc Chung (cán bộ Công an xã Ia Dơk)-người trong quá trình tuần tra kiểm soát bị đối tượng chống người thi hành công vụ làm bị thương.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 24-10, tổ tuần tra kiểm soát địa bàn gồm: Trung tá Đặng Văn Tuân, Đại úy Hà Đức Sáng (cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông), Thiếu tá Kpuih Thanh (cán bộ Công an xã Đức Cơ) và Đại úy Phùng Quốc Chung đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại đường Quang Trung (tổ dân phố 1, xã Đức Cơ).

Lúc này, Rơ Lan Tự (21 tuổi, trú tại làng Khóp, xã Ia Krêl) điều khiển mô tô BKS 81U1-171xx hướng từ trung tâm xã Đức Cơ đi phường Pleiku, không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện mà cố tình tăng ga, tông thẳng vào tổ công tác.

Hậu quả, Đại úy Phùng Quốc Chung và đối tượng Rơ Lan Tự bị thương.

thuong-ta-ksor-hbo-khap-tham-hoi-dong-vien-dai-uy-phung-quoc-chung-bi-thuong-khi-thuc-hien-nhiem-vu.jpg
Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thăm, động viên Đại úy Phùng Quốc Chung bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Hân Hòa

Ngay khi nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, xử lý theo quy định.

Đến thăm Đại úy Phùng Quốc Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ksor H’Bơ Khắp đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên, chia sẻ với gia đình về những khó khăn trong quá trình điều trị.

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ Công an xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Đời sống

(GLO)- Trên khu vực biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, có 2 phụ nữ được cộng đồng tin tưởng, suy tôn làm già làng. Họ cần mẫn “giữ lửa” đoàn kết, gìn giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc. Ở vị trí xưa nay vốn thuộc về đàn ông, sự hiện diện của họ thật hiếm có và đáng trân trọng.

Bản lĩnh phụ nữ Gia Lai trong phát triển kinh tế gia đình.

Bản lĩnh phụ nữ Gia Lai trong phát triển kinh tế gia đình

Đời sống

(GLO)- Không chỉ khéo léo giữ gìn mái ấm, nhiều phụ nữ Gia Lai hôm nay đã mạnh dạn vươn lên làm kinh tế, từ những mô hình nhỏ đã tạo nên việc làm, thu nhập ổn định cho gia đình và cộng đồng. Bằng sự kiên trì, sáng tạo, họ trở thành điểm sáng trong hành trình xây dựng kinh tế địa phương.

Lực lượng Quản lý thị trường và Công an kiểm tra, xử lý vi phạm tại một hộ kinh doanh heo đông lạnh trên địa bàn xã Hoài Ân. Ảnh: N.C

Ngăn chặn thực phẩm bẩn ngay từ cơ sở

Đời sống

(GLO)- Với tinh thần “không có vùng cấm”, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. Nhiều vụ việc bị phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Chị Nga thường xuyên đồng hành cùng nhóm Hành trình sẻ chia trong các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Ngọc Duy

Vượt lên số phận, lan tỏa yêu thương

Đời sống

(GLO)- Với nghị lực và trái tim đầy yêu thương, chị Dương Thị Thanh Nga (sinh năm 1992, phường An Phú) đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là những người phụ nữ từng tổn thương, mất mát, phải đi qua những ngã rẽ chông chênh của cuộc đời.

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Đời sống

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và có sự phối hợp đồng bộ, tích cực của các cơ quan chức năng, ngày càng nhiều người dân trên địa bàn tỉnh chủ động thông tin, giao nộp động vật hoang dã bị lạc hoặc bị thương, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm và gìn giữ cân bằng sinh thái.

Lực lượng chức năng xã Ia Ly huy động nhân lực hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp tài sản đến nơi an toàn.

Gia Lai: Di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi vùng sạt lở

Đời sống

(GLO)- Trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đường vào Trạm biến áp 500 kV thuộc Nhà máy Thủy điện Ia Ly, chính quyền xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân trong vùng nguy hiểm di dời tài sản đến nơi ở an toàn.

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

Vượt qua bóng tối để tìm lại bình minh cuộc đời

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh, có những người từng có đôi mắt sáng nhưng bất ngờ mất thị lực ở tuổi thanh niên hoặc trung niên. Việc phải làm quen với bóng tối khi đã trưởng thành là cú sốc không dễ vượt qua. Bằng nghị lực và quyết tâm, họ đã từng bước tìm lại thăng bằng, viết tiếp cuộc đời mình.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn.

Phụ nữ Gia Lai hướng về ngày hội lớn

Đời sống

(GLO)- Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2025), các cấp Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động, công trình và phần việc thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và khát vọng cống hiến của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Nhờ được hỗ trợ bò giống và vay vốn ưu đãi, gia đình ông Kpuih Pup (làng Tai Glai, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên thoát nghèo.

Ia Ko quyết tâm giảm nghèo

Đời sống

(GLO)- Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Ðảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) đang từng bước cụ thể hóa nghị quyết về giảm nghèo, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống người dân.

null