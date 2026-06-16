Gia Lai sắp có bệnh viện đầu tiên chuyên về lão khoa

(GLO)- Ngày 15-6, tin từ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai cho biết, ngày 11-6-2026, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 7826/UBND-KTTH về chủ trương cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Bệnh viện Lão khoa và Phục hồi chức năng Gia Lai.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Bệnh viện Lão khoa và Phục hồi chức năng Gia Lai của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai tại phường Pleiku.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tập trung triển khai thi công, hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, đưa vào hoạt động trong quý III/2027.

Các sở, ngành gồm Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế cùng UBND phường Pleiku được giao hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát quá trình triển khai dự án, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm về quy mô, số liệu tính toán chi phí xây dựng, hồ sơ pháp lý, bảo đảm tuân thủ quy hoạch được phê duyệt, các quy định về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Phối cảnh Bệnh viện Lão khoa Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Chủ đầu tư cũng phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2025/BTNMT, bố trí khu lưu giữ chất thải nguy hại, thực hiện thu gom, xử lý rác thải theo đúng quy định, đồng thời ưu tiên sử dụng lao động địa phương khi dự án đi vào hoạt động.

Được biết, Dự án Bệnh viện Lão khoa và Phục hồi chức năng Gia Lai do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư của toàn dự án là hơn 117,58 tỷ đồng. Trong đó, phần đầu tư cho Phòng khám đa khoa Sysmed Phù Đổng là 30 tỷ đồng; riêng hạng mục Bệnh viện Lão khoa và Phục hồi chức năng có tổng vốn hơn 87,58 tỷ đồng.

Bệnh viện dự kiến triển khai trong khuôn viên rộng 2.379m² tại địa chỉ 02A Phù Đổng, phường Pleiku và theo kế hoạch sẽ đi vào hoạt động trong năm 2027.

Theo kế hoạch phê duyệt, bệnh viện có quy mô 50 giường bệnh, thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, điều trị nội trú, phục hồi chức năng, phẫu thuật và các dịch vụ cận lâm sàng. Trong đó, bệnh viện dự kiến hình thành các chuyên khoa phục vụ công tác khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt trong lĩnh vực lão khoa và phục hồi chức năng sau điều trị.

Bệnh viện đi vào hoạt động sẽ là bệnh viện chuyên về lão khoa và phục hồi chức năng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai và mô hình chăm sóc toàn diện dành cho người cao tuổi, kết hợp giữa điều dưỡng, phục hồi chức năng, quản lý sức khỏe lâu dài và các hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần hình thành hệ sinh thái chăm sóc người cao tuổi khép kín đầu tiên tại Gia Lai.

Đồng thời đây cũng là bước phát triển đúng định hướng theo chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 23-1-2024.