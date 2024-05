Gia Lai: Nhiều hoạt động trong dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

Tiếp tục các hoạt động thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, đoàn công tác do bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu, đại diện cho Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chúc mừng toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, chức sắc, tăng ni và bà con phật tử nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568. Đồng thời, động viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trong việc tuyên truyền toàn thể chức sắc, tăng ni và phật tử địa phương sinh hoạt tôn giáo theo đúng đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng tỉnh nhà phát triển.

Hoà thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã cảm ơn Thường trực HĐND tỉnh dành sự quan tâm đối với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp Đại lễ.

Đoàn công tác do ông Hồ Hải Tần-Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đak Pơ và Chùa Quy Sơn; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mang Yang và Chùa Minh Châu. Riêng tại thị xã An Khê, đoàn đã đến thăm Chùa Viên Quang, Chùa Quan Âm, Tịnh xá Ngọc Trung, Chùa An Bình, Chùa Minh Quang, cùng một số vị chức sắc trên địa bàn. Cũng trong dịp này, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Nô-Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ia Grai.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Ban tôn giáo tỉnh đã chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, cũng như các vị chức sắc, trụ trì các chùa và tịnh xá nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568. Đồng thời mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, cũng như các vị chức sắc, trụ trì các chùa và tịnh xá tiếp tục phát huy vai trò trong việc hướng dẫn tăng ni và phật tử thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật...

Trong ngày 22-5 (rằm tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã cùng các chùa, tịnh xá, tịnh thất trong tỉnh đã cử hành phần lễ chính trong chương trình Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, với sự tham dự của toàn thể các vị chức sắc, tăng ni và bà con phật tử trên địa bàn. Đại diện chính quyền và ban ngành, đoàn thể các địa phương đã đến dự và chúc mừng.

Bên cạnh đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã trong tỉnh đã tổ chức cho tăng ni và phật tử đến dâng hoa, dâng hương viếng các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương…Đồng thời cử hành khoá lễ cầu nguyện cho hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho quê hương đất nước…

Dịp này, đồng bào Phật giáo các huyện, thị xã trong tỉnh còn tổ chức các hoạt động văn hoá- văn nghệ mừng Phật đản...Riêng ở cấp tỉnh, tại lễ đài Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên cũng đã diễn ra văn nghệ tổng hợp mừng Phật đản với các tác phẩm ca, múa, nhạc, kịch theo chủ đề kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ca ngợi về đất nước và con người Việt Nam, truyền thống của Phật giáo Việt Nam…

Cũng trong dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và cấp huyện, các chùa, tịnh xá còn tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội như thăm, tặng quà các cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo...Riêng Ban Từ thiện thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tặng 400 suất quà (230 nghìn đồng/suất gồm gạo, mỳ tôm) cho 400 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.