Gia Lai: Lấy ý kiến đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

(GLO)- Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 4265/SNV-TĐKT&NCC về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba và tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Theo đó, để có cơ sở báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, đề nghị các cấp xét khen thưởng cho các cá nhân, Sở Nội vụ công khai danh sách để lấy ý kiến nhân dân. Thời gian lấy ý kiến trong ít nhất 10 ngày làm việc theo quy định.

Cụ thể, đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

24 cá nhân được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba gồm: ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; bà Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; ông Hồ Xuân Ánh - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; ông Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; ông Trần Đình Vũ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai; ông Nguyễn Hữu Lộc - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai; ông Trương Công Hoài - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai; ông Phan Đình Hải - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai; ông Lê Huy Vũ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai; ông Huỳnh Kiên - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; bà Vũ Thị Nga - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Cùng với đó là ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai; bà Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai; bà Võ Thị Như Hiền - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai; ông Tô Hiếu Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai; ông Lương Đình Tiên - Chủ tịch HĐND xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai; ông Thái Văn Nam - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; ông Trương Văn Kỳ - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tuy Phước, Sở Y tế tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Tùng Lâm - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Quang Trung - Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai; bà Trần Thị Thanh Nguyệt - Chuyên viên Văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai; bà Phạm Thị Ánh Hồng - Giáo viên Trường Tiểu học Tăng Doãn Văn, xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Ngọc Tín - Giáo viên Trường Tiểu học Ân Đức, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” đối với ông Huỳnh Xuân Lâm - Giáo viên Trường THPT số 1 Tuy Phước.