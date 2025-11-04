Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sở Nội vụ Gia Lai vừa có Công văn về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới đối với bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định-Công ty cổ phần.

Theo đó, căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và khoản 2 điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14-6-2025 của Chính phủ quy định về phân cấp phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, Sở nội vụ công khai lấy ý kiến Nhân dân trong 10 ngày làm việc đối với trường hợp được đề nghị danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới cho bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định-Công ty cổ phần.

image-4.jpg
Bà Đồng Thị Ánh (giữa) tại lễ vinh danh “Bông hồng Vàng Việt Nam năm 2025” sáng 22-10 ở Hà Nội.

Hiện PISICO hoạt động đa ngành nghề, với các lĩnh vực chủ lực gồm: sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ nội - ngoại thất; chế biến dăm gỗ từ rừng trồng; trồng và khai thác rừng bền vững; đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; dịch vụ cảng biển; truyền hình cáp và internet tại Bình Định; bất động sản; đào tạo nghề và cung ứng lao động cho thị trường quốc tế.

Với 15 đơn vị thành viên và gần 2.850 lao động trong và ngoài nước, trong đó có dự án trồng cao su tại Lào, PISICO hiện là một trong những doanh nghiệp lớn, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định.

Các danh hiệu bà Đồng Thị Ánh từng được nhận: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2014 - 2018; Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu các năm 2016, 2017, 2019, 2022; danh hiệu Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu năm 2022 do Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) trao tặng; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định trong nhiều năm liền…

Theo Báo Thanh Niên

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực tại Nghị định số 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP.

Hẻm 126 đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

Sức khỏe

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

null