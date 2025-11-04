Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

Theo đó, căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và khoản 2 điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14-6-2025 của Chính phủ quy định về phân cấp phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, Sở nội vụ công khai lấy ý kiến Nhân dân trong 10 ngày làm việc đối với trường hợp được đề nghị danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới cho bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định-Công ty cổ phần.

Hiện PISICO hoạt động đa ngành nghề, với các lĩnh vực chủ lực gồm: sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ nội - ngoại thất; chế biến dăm gỗ từ rừng trồng; trồng và khai thác rừng bền vững; đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; dịch vụ cảng biển; truyền hình cáp và internet tại Bình Định; bất động sản; đào tạo nghề và cung ứng lao động cho thị trường quốc tế.

Với 15 đơn vị thành viên và gần 2.850 lao động trong và ngoài nước, trong đó có dự án trồng cao su tại Lào, PISICO hiện là một trong những doanh nghiệp lớn, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định.

Các danh hiệu bà Đồng Thị Ánh từng được nhận: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2014 - 2018; Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu các năm 2016, 2017, 2019, 2022; danh hiệu Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu năm 2022 do Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) trao tặng; Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định trong nhiều năm liền…

Theo Báo Thanh Niên