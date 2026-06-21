Gia Lai đón học sinh đoạt huy chương bạc Olympic Vật lý châu Âu trở về từ Thụy Điển

(GLO)- Tối 21-6, tại sân bay Phù Cát, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức đón em Nguyễn Vũ Mạnh Khang trở về sau khi xuất sắc giành huy chương bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) năm 2026 diễn ra tại Thụy Điển.

Đón em Nguyễn Vũ Mạnh Khang tại sân bay có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cùng thầy cô giáo, người thân và bạn bè.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cùng thầy cô giáo, người thân và bạn bè đón Nguyễn Vũ Mạnh Khang (người cầm hoa) tại sân bay. Ảnh: Hồ Điểm

Chia sẻ sau khi trở về nước, Khang bày tỏ niềm vui và xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của mọi người. Em cho biết, kỳ thi là cơ hội để học hỏi, giao lưu và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm từ các bạn học sinh đến từ nhiều quốc gia.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đã biểu dương, tặng hoa chúc mừng thành tích xuất sắc của em Khang tại đấu trường học thuật quốc tế. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường mà còn góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Gia Lai.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng em Nguyễn Vũ Mạnh Khang. Ảnh: Hồ Điểm

Theo đó, ngày 16-6, Hội Vật lý Việt Nam thông tin, đội tuyển Việt Nam tham dự EuPhO 2026 gồm 5 học sinh đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Trong đó, em Nguyễn Vũ Mạnh Khang là 1 trong 4 học sinh đoạt huy chương bạc.

EuPhO được xem là kỳ thi Vật lý danh giá trên thế giới, bên cạnh Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) và Olympic Vật lý châu Á (APhO). Kỳ thi năm nay được tổ chức tại Thụy Điển từ ngày 12 đến 16-6, với sự tham gia của học sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.