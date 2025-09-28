Gia Lai: Công bố 4 TTHC được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

(GLO)- Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), trong đó đưa ra đề xuất từ ngày 1-1-2026 sẽ bỏ hẳn thuế khoán và bổ sung cách tính thuế dựa trên thu nhập thay vì doanh thu. Theo đó, cá nhân, hộ kinh doanh có thể đóng thuế 17% trên tiền lãi.