Gia Lai: Công bố 4 TTHC được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký quyết định công bố danh mục 4 TTHC được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.
Theo đó, 4 TTHC được công bố gồm: đăng ký cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, hiệu đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh; đăng ký thành lập hộ kinh doanh; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
(GLO)- Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), trong đó đưa ra đề xuất từ ngày 1-1-2026 sẽ bỏ hẳn thuế khoán và bổ sung cách tính thuế dựa trên thu nhập thay vì doanh thu. Theo đó, cá nhân, hộ kinh doanh có thể đóng thuế 17% trên tiền lãi.
(GLO)- Sáng 27-9, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp có hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.
(GLO)- Sáng 26-9, tại phường Quy Nhơn, Hội đồng Quản lý rừng (FSC) tại Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định tổ chức hội thảo “Chứng chỉ FSC - Kết nối chuỗi sản xuất bền vững hỗ trợ bảo vệ rừng và giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu”.
(GLO)- Sáng 26-9, ông Lê Kim Toàn-nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Định, thành viên đoàn (ĐBQH) tỉnh Gia Lai và bà Lý Tiết Hạnh-Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Vân Canh trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
(GLO)- Sáng 26-9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với Hiệp hội Kinh tế-Văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam (KOVERA) do ông Kwon Sung Taek-Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn, cùng các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.
(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2121/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.
(GLO)- Chiều 24-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính-Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì phiên họp lần thứ tư để đánh giá tình hình thời gian qua và triển khai công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025.
(GLO)- Sáng 24-9, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban trực tiếp kết hợp trực tuyến với Thường trực Đảng ủy 135 xã, phường trong toàn tỉnh nhằm đánh giá tình hình sau gần 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
(GLO)- Chiều 23-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được kết nối đến 21 tỉnh, thành phố ven biển.
(GLO)- Sáng 23-9, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai đã chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên thực hiện mô hình mới, lãnh đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể.
(GLO)- Tiếp tục chương trình công tác, chiều 20-9, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, nắm bắt tình hình để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại xã Ia Hrú.
(GLO)- Tại buổi làm việc vào sáng 20-9, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh xã Chư Pưh cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 233 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2025), chiều 19-9 (nhằm ngày 28-7 Âm lịch), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên (xã Bình Phú) và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt (xã Bình An).