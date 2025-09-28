Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai: Công bố 4 TTHC được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký quyết định công bố danh mục 4 TTHC được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.

4-tthc-duoc-sua-doi-bo-sung-muc-phi-le-phi-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-ho-kinh-doanh-vua-duoc-cong-bo.jpg
4 TTHC được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố. Ảnh minh họa: M.T

Theo đó, 4 TTHC được công bố gồm: đăng ký cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, hiệu đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh; đăng ký thành lập hộ kinh doanh; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, cá nhân và hộ kinh doanh có thể đóng thuế 17% trên tiền lãi. Ảnh: M.T

Bộ Tài chính đề xuất thu thuế hộ kinh doanh 17% trên tiền lãi

(GLO)- Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), trong đó đưa ra đề xuất từ ngày 1-1-2026 sẽ bỏ hẳn thuế khoán và bổ sung cách tính thuế dựa trên thu nhập thay vì doanh thu. Theo đó, cá nhân, hộ kinh doanh có thể đóng thuế 17% trên tiền lãi.

Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Ảnh minh họa: Mộc Trà

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo

Thời sự

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2121/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng Chính phủ: Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động

Thời sự

(GLO)- Chiều 24-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính-Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì phiên họp lần thứ tư để đánh giá tình hình thời gian qua và triển khai công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Di tích Gò Lăng tưởng nhớ công lao to lớn của thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: N.H

Lãnh đạo tỉnh dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 233 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2025), chiều 19-9 (nhằm ngày 28-7 Âm lịch), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên (xã Bình Phú) và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt (xã Bình An).

