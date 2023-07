Gia Lai: 60 cán bộ Đoàn chủ chốt tham gia hội nghị báo cáo viên của Đoàn

Tin liên quan Kbang: Chị Hoàng Thị Hằng đạt giải nhất hội thi báo cáo viên của Đoàn giỏi

Tham dự hội nghị có 60 cán bộ Đoàn chủ chốt là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; lãnh đạo các ban của Tỉnh Đoàn; Thường trực các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt đã được Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Trí-Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai thông tin chuyên đề “Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, công tác củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh hiện nay”.

Chuyên đề thông tin về tình hình người dân vượt biên; các vụ việc về trật tự an toàn xã hội, an ninh không gian mạng.... Các lực lượng chức năng đã triển khai công tác dân vận, nâng cao cảnh giác của quần chúng Nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn kích động gây chia sẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động…

Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Lương Văn Danh đã thông tin đến đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt chuyên đề “Kỹ năng viết tin, bài, tiếp xúc, phát ngôn báo chí, phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền với cơ quan báo chí; kỹ năng quản trị trang cộng đồng của tổ chức Đoàn”. Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai đã hướng dẫn đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt kỹ năng chụp ảnh báo chí; cách khai thác, xử lý tư liệu để viết tin/bài; kỹ năng viết bài phản ánh… Đây là những kỹ năng hữu ích giúp tin/bài sinh động hơn nhằm phục vụ công tác tuyên truyền các hoạt động của đơn vị.

Qua các chuyên đề, đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt được nâng cao nhận thức để tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái của các thế lực thù địch; trang bị kiến thức, nâng cao khả năng viết tin, bài cũng như chất lượng nội dung các trang thông tin của Đoàn.