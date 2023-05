Gần 2.200 cán bộ Gia Lai nghe thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (hiện công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh); lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; lãnh đạo Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng, Phó Giám đốc, Phó Chính ủy các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Hội đặc thù cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; Trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh...

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 15 đến ngày 17-5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã Hội nghị giữa nhiệm kỳ, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung, gồm: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; một số vấn đề quan trọng khác.

Về Báo cáo kiểm điểm, nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và trong nước cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng” “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng ta, đất nước ta vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: kinh tế-xã hội; quốc phòng-an ninh, đối ngoại; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,56%, trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm; tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02%, cao hơn nhiều so với kế hoạch 6-6,5% và là mức tăng trưởng cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tăng trưởng GDP trong quý I-2023 tuy chỉ đạt 3,2% so với cùng kỳ, song theo dự báo của nhiều tổ chức quốc tế, thì cả năm Việt Nam vẫn có thể đạt từ 6-6,5%.

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đã đạt được, tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng chỉ ra 6 hạn chế, tồn tại; rút ra 5 bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc. Đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế; phát triển văn hóa-xã hội; quốc phòng-an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 16 ủy viên Bộ Chính trị và 5 ủy viên Ban Bí thư. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) để triển khai thực hiện. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị, trong khi chờ ban hành kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các đồng chí đứng đầu chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện ở cấp mình, đặc biệt là các chương trình trọng tâm đã được xác định tại đại hội. Từ đó khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục phấn đấu với quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ.