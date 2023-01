Du xuân cùng những người lính và khát vọng đầu năm

(GLO)- Năm 2022, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện và chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của UBND huyện, 21/23 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

(GLO)-Năm 2022, tội phạm hình sự giảm mạnh so với thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 (năm 2019), giảm 15,83% số vụ (vượt 10,83% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao), giảm 36,59% số người chết, giảm 0,68% số người bị thương