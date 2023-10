Trong 9 tháng qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác quản lý tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đảm bảo tổ chức thực hiện thống nhất, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được kiểm soát chặt chẽ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hoạt động phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế và chính quyền địa phương trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác đối ngoại được duy trì phát triển, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa hai bên biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và các hoạt động thương mại biên giới qua hai bên cửa khẩu.

Đối với công tác quản lý đầu tư, tại Khu kinh tế Cửa khẩu có 40 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 643,8 tỷ đồng, vốn thực hiện ước đạt 261,8 tỷ đồng, đạt 40,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong thời gian qua, đã cấp điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án, trong đó có 2 dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng thêm là 87,2 tỷ đồng, cấp giấy phép xây dựng cho 1 dự án. Doanh thu thuần của các doanh nghiệp ước đạt 553,5 tỷ đồng (tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái). Đối với hoạt động xuất nhập cảnh, đã có 12.774 lượt phương tiện xuất nhập cảnh (tăng 130,74% so với cùng kỳ) và 61.529 lượt hành khách xuất nhập cảnh (tăng 81,26% so với cùng kỳ). Về hoạt động xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đạt 101,23 triệu USD (giảm 4,55% so với cùng kỳ). Thu ngân sách Nhà nước do lực lượng Hải quan thực hiện đạt 13,69 tỷ đồng, tăng 52,28% so với cùng kỳ, các doanh nghiệp tại Khu trung tâm Kinh tế Cửa khẩu nộp ngân sách Nhà nước 3,5 tỷ đồng (giảm 15% so với cùng kỳ).

Công tác điều tra chống buôn lậu, xử lý vi phạm trong khu vực biên giới được các lực lượng chức năng phối hợp thực hiện có hiệu quả, số vụ việc và trị giá đều giảm so với cùng kỳ. Lực lượng Biên phòng đã phát hiện, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý 27 vụ/32 đối tượng vi phạm về xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới. Liên quan đến hoạt động kiểm dịch thực vật, tổng khối lượng hàng hóa nhập khẩu được tiến hành kiểm tra là 129.791 tấn (giảm 24,23% so với cùng kỳ), trong đó hàng quá cảnh là 67.318 tấn, hàng tiêu dùng trong nước là 62.473 tấn. Về hoạt động kiểm dịch y tế, công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ và dịch cúm gia cầm được triển khai đồng bộ, chưa phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, các phương tiện vận tải hàng hóa được kiểm tra, giám sát, phun khử trùng trước khi nhập cảnh.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác trong 3 tháng cuối năm, ông Nguyễn Như Trình - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, Trưởng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp thống nhất đúng trình tự và theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng thời, tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Liên quan đến công tác hợp tác đối ngoại, giao cho các lực lượng chức năng xúc tiến chuẩn bị, phối hợp, tuyên truyền kế hoạch giao ban cặp Cửa khẩu trong thời gian tới.