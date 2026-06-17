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Đoàn Văn công Quân khu 9 biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Tối 16-6, tại Lữ đoàn 573 (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Đoàn Văn công Quân khu 9 đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

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Đoàn Văn công Quân khu 9 biểu diễn nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 và nhân dân. Ảnh: Astrea Trương

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tiếng hát người chiến sĩ miền Tây” đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc được đầu tư dàn dựng công phu, nội dung phong phú, giàu tính nghệ thuật và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và hình ảnh cao đẹp của người quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới.

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Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 nhiệt tình cổ vũ các tiết mục nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Astrea Trương

Chương trình đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội; đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

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